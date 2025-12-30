Туктамышева о прощальном номере «Аллилуйя»: «Когда услышала песню, поняла, что точно оно, другие варианты отпали. Слезы наворачивались»

Туктамышева о прощальном показательном номере: от песни наворачивались слезы.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о показательном номере «Аллилуйя», с которым выступила на чемпионате России по фигурному катанию.

Перед тем, как исполнить номер, Туктамышева попрощалась со зрителями. В этом году фигуристка объявила о завершении карьеры.

«Я сотрудничала с Елизаветой Навиславской, которая является постоянным постановщиком в группе Мишина. Решила и в этот раз к ней обратиться, потому что важный момент, понимала, что сама не справлюсь.

Елизавета придумала идею, скинула разные варианты музыки. Когда услышала «Аллилуйю», поняла, что точно оно, другие варианты отпали. Несколько тренировок нам понадобилось, чтобы разложить все, чтобы прочувствовать. Только с одной песни уже слезы наворачивались», – сказала Туктамышева.

Туктамышева трогательно попрощалась со спортом: слезы, танец с Мишиным, магия от зрителей