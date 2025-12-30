  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Туктамышева о прощальном номере «Аллилуйя»: «Когда услышала песню, поняла, что точно оно, другие варианты отпали. Слезы наворачивались»
6

Туктамышева о прощальном номере «Аллилуйя»: «Когда услышала песню, поняла, что точно оно, другие варианты отпали. Слезы наворачивались»

Туктамышева о прощальном показательном номере: от песни наворачивались слезы.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о показательном номере «Аллилуйя», с которым выступила на чемпионате России по фигурному катанию. 

Перед тем, как исполнить номер, Туктамышева попрощалась со зрителями. В этом году фигуристка объявила о завершении карьеры. 

«Я сотрудничала с Елизаветой Навиславской, которая является постоянным постановщиком в группе Мишина. Решила и в этот раз к ней обратиться, потому что важный момент, понимала, что сама не справлюсь.

Елизавета придумала идею, скинула разные варианты музыки. Когда услышала «Аллилуйю», поняла, что точно оно, другие варианты отпали. Несколько тренировок нам понадобилось, чтобы разложить все, чтобы прочувствовать. Только с одной песни уже слезы наворачивались», – сказала Туктамышева.

Туктамышева трогательно попрощалась со спортом: слезы, танец с Мишиным, магия от зрителей

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoЕлизавета Туктамышева
женское катание
logoсборная России
Елизавета Навиславская
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дикиджи о 7-м месте на чемпионате России: «Обида отошла немножко. Пора уже настраиваться на шоу, тут же веселым надо быть»
сегодня, 13:16
Елизавета Туктамышева: «В какой-то момент после паузы в карьере я восстанавливала аксель, прыгала. Был энтузиазм, и я думала о возвращении»
вчера, 17:46
Туктамышева о сталкере: «Преследования продолжаются. Был момент затишья, но лучше не стало»
вчера, 17:45
Главные новости
Сергей Давыдов: «Надеюсь, придем к тому, что прокаты Лазарева будут не только самыми сложными, но и сбалансированными»
сегодня, 15:37
Лев Лазарев: «Сергей Дмитриевич Давыдов после любого проката меня поддерживает. Он не будет ругать, даже если я, допустим, упал пять раз»
сегодня, 15:18
Галлямов – Губерниеву после слов о допинг-тестах: «Все процедуры прохожу в установленном порядке. В интернете все такие гангстеры, а при встрече сразу зайчики»
сегодня, 14:16
Александр Лакерник: «Лучшим фигуристом 2025 года считаю Илью Малинина»
сегодня, 14:12
Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет с 31 января по 1 февраля на «Навка Арене»
сегодня, 13:54
Дикиджи о 7-м месте на чемпионате России: «Обида отошла немножко. Пора уже настраиваться на шоу, тут же веселым надо быть»
сегодня, 13:16
Александра Трусова: «Благодарю уходящий год за Мишу. Это самое большое чудо, которое случалось в моей жизни – порой я до сих пор прихожу в шок»
сегодня, 12:23
Илья Авербух: «В фигурном катании сейчас бэби-бум. Так что создание проекта «Ледниковый период. Дети суперстарз» не исключено лет через десять»
сегодня, 11:29
Андрей Мозалев: «Задачу на чемпионат России и на этот сезон в целом выполнил. Впереди еще Финал Гран-при, надеюсь, попаду туда и докажу всем»
сегодня, 11:19
Марк Кондратюк: «В этом году глобально нет разочарований. Главной победой назвал бы Финал Гран-при России, где я завоевал серебро»
сегодня, 11:12
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
сегодня, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30