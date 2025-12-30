Марк Кондратюк: «В этом году глобально нет разочарований. Главной победой назвал бы Финал Гран-при России, где я завоевал серебро»

Марк Кондратюк: в 2025 году у меня не было разочарований.

Фигурист Марк Кондратюк заявил, что не испытал серьезных разочарований в 2025 году.

«В этом году глобально нет разочарований. Главной победой назвал бы Финал Гран-при России, где я завоевал серебряную медаль. Конечно же, выделю «Русский вызов», это важнейший старт в моей карьере. И можно назвать прошедший чемпионат России», – сказал Кондратюк.

Также фигурист рассказал, какой подарок на Новый год запомнился ему больше всего.

«Вспомню подарок с прошлого Нового года, когда Рома Савосин прислал мне из Москвы в Сочи новогоднюю пижаму. Изначально не знал, что это он. Мне просто принесли подарок.

В том числе в этом и был шарм, что нужно было угадать, от кого это. В течение часа смог догадаться, что отправителем был Рома. Но это было очень неожиданно», – цитирует Кондратюка РИА Новости.