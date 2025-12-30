Андрей Мозалев: «Задачу на чемпионат России и на этот сезон в целом выполнил. Впереди еще Финал Гран-при, надеюсь, попаду туда и докажу всем»

Андрей Мозалев: задачу на чемпионат России и на этот сезон выполнил.

Фигурист Андрей Мозалев заявил, что выполнил задачи, которые ставил перед собой на текущий сезон.

На чемпионате России Мозалев занял 6-е место.

«Мой спорт – это моя жизнь. Задачу в целом на чемпионат России и на этот сезон выполнил. Конечно, если бы занял пятое место на чемпионате, тогда сказал бы с большей уверенностью.

Но впереди есть еще Финал Гран-при России, надеюсь, попаду туда и еще раз докажу всем», – сказал фигурист.

Этери Тутберидзе: «Мозалев не докатывает произвольную программу, не хватает физики. На ЧР он выполнил программу-максимум для себя»