Андрей Мозалев: «Задачу на чемпионат России и на этот сезон в целом выполнил. Впереди еще Финал Гран-при, надеюсь, попаду туда и докажу всем»
Андрей Мозалев: задачу на чемпионат России и на этот сезон выполнил.
Фигурист Андрей Мозалев заявил, что выполнил задачи, которые ставил перед собой на текущий сезон.
На чемпионате России Мозалев занял 6-е место.
«Мой спорт – это моя жизнь. Задачу в целом на чемпионат России и на этот сезон выполнил. Конечно, если бы занял пятое место на чемпионате, тогда сказал бы с большей уверенностью.
Но впереди есть еще Финал Гран-при России, надеюсь, попаду туда и еще раз докажу всем», – сказал фигурист.
Этери Тутберидзе: «Мозалев не докатывает произвольную программу, не хватает физики. На ЧР он выполнил программу-максимум для себя»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
