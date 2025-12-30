Кори Чирчелли: «Российских юниоров нельзя было отстранять. Они живут своей жизнью на льду и не знают, что происходит в политике»

Итальянский фигурист Чирчелли: российских юниоров нельзя было отстранять.

Итальянский фигурист Кори Чирчелли считает, что Международный союз конькобежцев (ISU ) не должен был отстранять от соревнований российских юниоров.

– Сейчас много разговоров о том, что ISU может вернуть россиян на международную арену уже в январе 2026 года. Согласен, что время пришло?

– Думаю, что юниоров вообще нельзя было отстранять. Они живут своей жизнью дома или на льду и не знают, что происходит в политике. Лично я начал ездить по миру в 15 лет и к 17 понял, как это важно для моего развития. Если бы в том возрасте у меня спросили, что я думаю о политике, я бы рассмеялся в ответ и сказал, что мне все равно.

– А какая у тебя позиция по взрослым?

– В их случае последствия нарушения олимпийского перемирия были максимально очевидными. Важно, что я разделяю наказание здесь – и сейчас, и длительное отстранение. Я понимаю, что отсутствие россиян на мировой арене несет вред нашему виду спорта. Они добавляют конкуренции, привлекают зрителей, спонсоров, дополнительное внимание.

– Ты ожидаешь, что нас вернут в самое ближайшее время?

– Я очень надеюсь, что все пройдет хорошо. Думаю, все фигуристы хотят снова соревноваться с россиянами. Это ведь только в плюс всему нашему виду спорта, – сказал Чирчелли.

