Дикиджи о 7-м месте на чемпионате России: «Обида отошла немножко. Пора уже настраиваться на шоу, тут же веселым надо быть»
Дикиджи о седьмом месте на чемпионате России: обида уже отошла.
Фигурист Владислав Дикиджи рассказал, как справился с эмоциями после неудачного выступления на чемпионате России.
Дикиджи занял на чемпионате страны 7-е место. На прошлом ЧР он был победителем.
«Полежал четыре дня без льда, с самим собой, погулял, поел плотно, да и все, в принципе. Обида такая отошла немножко, пора уже настраиваться на шоу. Тут же веселым надо быть», – сказал фигурист.
Также Дикиджи поделился впечатлениями от выступления в дуэте с Елизаветой Туктамышевой в ледовом шоу «Бременские музыканты»
«Поначалу немножко тяжеловато было, но мы с Лизой поработали, порепетировали, вроде неплохо все получается», – приводит слова спортсмена «Чемпионат.com».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости