Илья Авербух: «В фигурном катании сейчас бэби-бум. Так что создание проекта «Ледниковый период. Дети суперстарз» не исключено лет через десять»

Илья Авербух: не исключаю создания «Ледникового периода» с участием детей звезд.

Хореограф, продюсер телешоу «Ледниковый период» Илья Авербух не исключил, что через 10 лет в проекте примут участие дети известных фигуристов.

«В фигурном катании сейчас бэби-бум. Хочу поздравить и Женю Тарасову, и Алену Косторную, и Сашу Трусову. Это замечательно, прекрасно.

Относительно недавно родился третий ребенок у Тани Волосожар. Желаем Жене Медведевой того же после прекрасной свадьбы. Так что думаю, создание проекта «Ледниковый период. Дети суперстарз» не исключено лет через десять. Дай бог всем здоровья», – сказал Авербух.

