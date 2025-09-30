Илья Авербух: «Не могу сейчас назвать Олимпиаду праздником спорта, потому что там есть абсолютно неправомерные ограничения для спортсменов из нашей страны»
Илья Авербух считает, что сейчас Олимпиаду нельзя назвать праздником спорта.
«Планирую ли поехать на Олимпиаду в Милан? Это действительно очень интересное соревнование. Конечно, мне хотелось бы поехать, посмотреть на все и обязательно поболеть за наших ребят.
Не могу сейчас назвать Олимпиаду праздником спорта, потому что там есть абсолютно неправомерные ограничения для спортсменов из нашей страны. Вот когда российские спортсмены будут допущены к честной борьбе, тогда и можно будет об этом говорить.
Несмотря на это, безусловно, нужно поддержать ребят, которые в таких тяжелых условиях сражаются за нашу страну», – сказал Авербух.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
