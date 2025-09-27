Щербакова и Коляда работают на контрольных прокатах. Они задают вопросы фигуристам после выступлений

Анна Щербакова и Михаил Коляда работают на контрольных прокатах в Петербурге.

Сегодня на прокатах сборной России будут представлены короткие программы. Щербакова и Коляда в эфире Первого канала задают вопросы фигуристам после выступлений.

В качестве ведущих на льду сегодня также работают Евгения Медведева и Алексей Ягудин.