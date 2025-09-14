1

Софья Важнова: «Моя цель-максимум на сезон – попасть в сборную России. А еще быть лучше, чем в прошлом сезоне»

Софья Важнова рассказала, что ставит себе цель попасть в сборную России.

Фигуристка заняла пятое место на Мемориале Рабер, набрав 182,52 балла.

«Произвольной программой довольна больше, чем короткой. По прыжкам получилось все, но пока недовольна уровнями на некоторых вращениях, над ними надо поработать. В этом сезоне в произвольной у меня новые вращения, поэтому еще не отработали их на четвертый уровень. Прыжками в произвольной в принципе довольна, в короткой – будем работать.

Мне моя произвольная очень нравится, она под музыку из фильма «Мамма Mia!» Программу поставил Никита Михайлов, он предложил эту музыку, и мне она очень понравилась, как и сам фильм.

Ездили на сборы в Кисловодск, были там целый месяц, много готовились. В августе уже продолжили подготовку на «Навка Арене». Арена очень нравится — все новое, красивое, очень хороший лед. Больше работали над стабильностью, накатывали обе программы, чтобы были стабильные тройные прыжки.

Моя цель на сезон – попасть в сборную России. Это цель максимум. А еще быть лучше, чем в прошлом сезоне», – сказала Важнова

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoМатч ТВ
Мемориал Рабер
женское катание
logoсборная России
Софья Важнова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Мемориал Рабер. Карартынян, Федотов, Колесников выступят с произвольными программами по КМС, Сарновский, Маринин – по взрослым
1223 минуты назад
Первенство Московской области. Костылева победила по КМС, Трофимова – 2-я, Лезина – 5-я, Рубцова, Зинина выступят по взрослым
21627 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Ожидаю, что Петросян и Гуменник пробьются на Олимпиаду и будут сражаться за медали. Желаю им всяческих удач и не дрейфить!»
1сегодня, 12:56
Мемориал Рабер. КМС. Ковязина и Мохов победили в парах, Сабада и Астахов – 2-е, Шешелева и Карнаухов – 3-и
31сегодня, 12:41
Lombardia Trophy. Малинин, Кагияма, Сяо Хим Фа, Миура, Мемола, Риццо выступят с произвольными программами
82сегодня, 12:29Live
Мария Захарова: «Выпала из фигурного катания на два сезона. Была травма – стрессовый перелом с некрозом, я долго лечилась, ходила в гипсе»
2сегодня, 12:27
Алина Загитова приехала в Казань и ознакомилась с ходом строительства Центра фигурного катания
7сегодня, 12:07Фото
Александра Трусова: «Была счастлива снова выйти на лед в присутствии зрителей. Сын прекрасно выспался и на репетиции, и на выступлениях»
18сегодня, 11:53
Синицына о произвольной программе: «Мы взяли индийское диско. Пытаемся передать настроение, радость, чтобы люди уходили заряженные»
4сегодня, 11:47
Елизавета Куликова: «Были трудности в начале сезона - небольшая травма, меня «порезали». Но ничего страшного, восстановилась очень быстро»
2сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий и Тимофей Шелковниковы покажут произвольные программы, Игнатов снялся
1116 минут назад
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
сегодня, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
сегодня, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек, Пэйт и Бай, Вольфкостин и Царевски покажут произвольные танцы
сегодня, 06:16
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
3вчера, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
1вчера, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
3911 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23