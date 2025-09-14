Софья Важнова: «Моя цель-максимум на сезон – попасть в сборную России. А еще быть лучше, чем в прошлом сезоне»

Софья Важнова рассказала, что ставит себе цель попасть в сборную России.

Фигуристка заняла пятое место на Мемориале Рабер, набрав 182,52 балла.

«Произвольной программой довольна больше, чем короткой. По прыжкам получилось все, но пока недовольна уровнями на некоторых вращениях, над ними надо поработать. В этом сезоне в произвольной у меня новые вращения, поэтому еще не отработали их на четвертый уровень. Прыжками в произвольной в принципе довольна, в короткой – будем работать.

Мне моя произвольная очень нравится, она под музыку из фильма «Мамма Mia!» Программу поставил Никита Михайлов, он предложил эту музыку, и мне она очень понравилась, как и сам фильм.

Ездили на сборы в Кисловодск, были там целый месяц, много готовились. В августе уже продолжили подготовку на «Навка Арене». Арена очень нравится — все новое, красивое, очень хороший лед. Больше работали над стабильностью, накатывали обе программы, чтобы были стабильные тройные прыжки.

Моя цель на сезон – попасть в сборную России. Это цель максимум. А еще быть лучше, чем в прошлом сезоне», – сказала Важнова .