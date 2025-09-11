Анастасия Зинина тренируется в группе Сергея Шиляева
Фигуристка Анастасия Зинина тренируется в группе Сергея Шиляева.
Ранее стало известно, что она перешла в академию олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши надежды».
«Анастасия перешла в мою группу. Мы начали совместную работу с августа», – сказал Шиляев.
Зининой 18 лет, она призер этапов международного Гран-при, ранее тренировалась у Алексея Василевского. Фигуристка пропустила весь прошлый сезон, а в январе перенесла операцию на голеностопе.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
