1

Анастасия Зинина тренируется в группе Сергея Шиляева

Фигуристка Анастасия Зинина тренируется в группе Сергея Шиляева.

Ранее стало известно, что она перешла в академию олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши надежды».

«Анастасия перешла в мою группу. Мы начали совместную работу с августа», – сказал Шиляев.

Зининой 18 лет, она призер этапов международного Гран-при, ранее тренировалась у Алексея Василевского. Фигуристка пропустила весь прошлый сезон, а в январе перенесла операцию на голеностопе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
переходы
женское катание
logoАнастасия Зинина
logoсборная России
