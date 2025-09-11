Фигуристка Анастасия Зинина тренируется в группе Сергея Шиляева.

Ранее стало известно, что она перешла в академию олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши надежды».

«Анастасия перешла в мою группу. Мы начали совместную работу с августа», – сказал Шиляев.

Зининой 18 лет, она призер этапов международного Гран-при, ранее тренировалась у Алексея Василевского. Фигуристка пропустила весь прошлый сезон, а в январе перенесла операцию на голеностопе.