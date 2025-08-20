Министр спорта Татарстана: «Казань – самый готовый к Олимпийским играм город России с точки зрения спортивных сооружений»

Министр спорта Татарстана считает, что Казань могла бы принять Олимпийские игры.

– Говоря об инфраструктуре, не раз уже отмечалось, что в Казани она позволяет проводить как минимум летние Олимпийские игры практически без вложений. Это остается в долгоиграющих планах?

– Думаю, что это пока остается в мечтах. Будем реалистами. В свое время, я хочу напомнить, мы вели переговоры: была идея подать заявку на Юношеские олимпийские игры. Что касается ОИ, то это достаточно большая конкуренция. Не только инфраструктура решает в этом вопросе. А с точки зрения спортивных сооружений в городе, конечно, сегодня именно Казань самый готовый к Олимпийским играм город России.

Вопросов нет, очень активно развиваются Москва, Питер, Екатеринбург и традиционно Сочи. И Краснодарский край в целом. В принципе, сейчас много чего строится в стране. Но в Казани уже все готово. Плюс мы очень сильно обновились в прошлом году в рамках саммита и Игр стран БРИКС. Практически все объекты привели в порядок.

Причем наши объекты полностью соответствуют международным стандартам. Когда мы проводили Игры БРИКС, то все сделали по канонам международных федераций. То есть все оборудование, которое там установлено, весь инвентарь, это все согласно регламенту федерации по тому или иному виду спорта. Наверное, единственное, чего нам не хватает, я всегда это говорил, – это велотрека. Но это огромный инфраструктурный проект, который будет стоить очень дорого и пока мы просто о нем не заикаемся.

– Какие соревнования пройдут в Казани в 2026 году?

– На следующий год у нас большие планы. Я думаю, об этом мы осенью расскажем. Мы уже подали ряд заявок на проведения чемпионатов России по разным видам спорта, – рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов .