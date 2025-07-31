Авербух о работе с Гуменником и Муравьевой: «Будем еще встречаться с ребятами для доработки программ»
Авербух планирует дорабатывать программы с фигуристами Гуменником и Муравьевой.
«Будем еще встречаться с ребятами для доработки программ. Буквально на следующей неделе поеду к Пете Гуменнику.
Софья Муравьева также приедет в Москву. Все еще будет дорабатываться», – рассказал хореограф Илья Авербух.
В прошедшем сезоне Гуменник победил в финале Гран-при России и занял четвертое место на чемпионате страны. Муравьева на обоих турнирах стала четвертой.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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