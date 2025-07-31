Авербух о работе с Гуменником и Муравьевой: «Будем еще встречаться с ребятами для доработки программ»

Авербух планирует дорабатывать программы с фигуристами Гуменником и Муравьевой.

«Будем еще встречаться с ребятами для доработки программ. Буквально на следующей неделе поеду к Пете Гуменнику .

Софья Муравьева также приедет в Москву. Все еще будет дорабатываться», – рассказал хореограф Илья Авербух .

В прошедшем сезоне Гуменник победил в финале Гран-при России и занял четвертое место на чемпионате страны. Муравьева на обоих турнирах стала четвертой.