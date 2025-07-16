Базин о словах Тарасовой про Худайбердиеву: «Видимо, нет понимания, что именно делает тренер сборной. У девочки два разных высших образования»
Татьяна Тарасова назвала «безобразием» назначение Елизаветы Худайбердиевой на пост старшего тренера сборной России по фигурному катанию.
Егор Базин и Худайбердиева вместе выступали в танцах на льду.
«Видимо, нет понимания, что именно делает тренер сборной. Административная и стратегическая работа, совмещенная с работой с документами, никак не должна пересекаться или поддерживаться только исходя из личных результатов в спорте.
Эта обычная девочка имеет два разных высших образования и человек, который находится около 20 лет в структуре спорта», – написал Базин, процитировав слова Тарасовой.
Елизавете Худайбердиевой 22 года.
Худайбердиева – тренер сборной, но не будет тренировать. Ее задачи – «где‑то помочь и где‑то поддержать»
«Тренером быть не хочу». Через день – тренер сборной: жесткие принципы Худайбердиевой