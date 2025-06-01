Зинина о восстановлении после операции на голеностопе: «Все давно зажило. Плавно вхожу в сезон, подготовка начнется в июне»

Анастасия Зинина рассказала, что в июне начнет подготовку к новому сезону.

В январе этого года фигуристка перенесла операцию на голеностопе.

«Тренировки начинаются в начале июня, поэтому подготовка к сезону начнется тогда. Что касается восстановления, могу сказать, что все зажило давно, поэтому как такового восстановления нет.

Я просто плавно вхожу в сезон. Поставили только произвольную программу. Короткую решили оставить», – сказала Зинина.