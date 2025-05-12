Авербух о жизни в США: «В какой-то момент понял, что это не моя страна. Представить, чтобы я там стал продюсером какого-нибудь телешоу, невозможно»

Илья Авербух рассказал, почему его не устроила жизнь в США.

«Выезд в Америку и потом попадание в американские шоу – это была для нашего поколения главная квинтэссенция успеха. Олимпийская медаль, и шоу Тома Коллинза, и Америка, и экипировка... Все, жизнь удалась. Это то, к чему стремилась наша плеяда.

Мы приехали в Америку вместе с нашим тренером Натальей Линичук, мы жили в студенческом городке, в общежитии. У нас у всех все равно ассоциируется на подкорке: Америка, тебе сразу дом там дали, лужайки... У нас был, мы его называли «русский дом» – это был один дом, окна были с видом на кладбище. В этом доме жили Олег Овсянников, Анжелика Крылова, еще одна пара и еще двое ребят. С одной общей кухней – то есть это такая общага.

Нам по 20 лет, и сначала было, конечно же, общее очарование всем: это другая история, и вот мы ближе уже, кто-то там у Коллинза... Мы тренируемся. Но по большому счету мы так и остались в таком комьюнити: тренировки, каток, тренировки, каток... В общем, вся история.

Я через какой-то момент понял, что это не совсем моя страна. Я как-то очень отчетливо видел нишу, которая мне отведена, я бы так сказал. Это как бы чувствуется не напрямую.

Представить себе, что я приехал в Нью-Йорк, к примеру, и куда-то пошел, – мне даже непонятно куда – куда-нибудь с какой-то своей фикс-идеей и стал там продюсером какого-то телевизионного шоу, невозможно. Невозможно. А моя ниша: вот мы на льду, вы – фигуристы, вы дальше будете тренировать, и все. И кататься в различных ледовых программах, пока вы там, условно, интересны.

В большинстве своем российские фигуристы открывали все шоу, а закрывают их всегда американцы. Это внутри чувствуется бесконечно. Все время было ощущение, что мы здесь временно», – сказал хореограф и продюсер Авербух в интервью на ютуб-канале Ксении Собчак.