Немецкий фигурист Володин о возвращении россиян: «Мы за здоровую конкуренцию, чем сильнее соперники, тем интереснее»

Никита Володин не против возвращения российских фигуристов.

Володин выступает за Германию в паре с Минервой Фабьен Хазе .

— Твой друг Александр Галлямов поздравил тебя с серебром чемпионата мира словами: «В следующий раз, если без меня, будет первое». Как думаешь, с российскими парами будет золото? Как оцениваешь такую конкуренцию?

— Мы за здоровую конкуренцию, чем сильнее соперники, тем интереснее, тем больше мотивации выкладываться на тренировках, вставлять что-то сложное в программу. Мы сейчас работаем, чтобы вставить в программу выброс флип. Без него нам не хватит технической стоимости, чтобы оставаться конкурентоспособными. Кстати, Саша отшутился и сказал, что это не он писал.

— Кто, по твоему мнению, сейчас лучшая пара мира, если не брать во внимание оценки?

— Я могу назвать несколько пар, которые могут в любой момент претендовать на призы. Это мы с Минервой, Саша Галлямов с Настей Мишиной, японцы Рику Миура /Рюичи Кихара , Настя Метелкина/Лука Берулава и венгры Мария Павлова/Алексей Святченко. Это мое субъективное мнение по набору элементов и по личному восприятию, – рассказал Володин.