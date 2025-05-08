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Немецкий фигурист Володин о возвращении россиян: «Мы за здоровую конкуренцию, чем сильнее соперники, тем интереснее»

Никита Володин не против возвращения российских фигуристов.

Володин выступает за Германию в паре с Минервой Фабьен Хазе.

— Твой друг Александр Галлямов поздравил тебя с серебром чемпионата мира словами: «В следующий раз, если без меня, будет первое». Как думаешь, с российскими парами будет золото? Как оцениваешь такую конкуренцию?

— Мы за здоровую конкуренцию, чем сильнее соперники, тем интереснее, тем больше мотивации выкладываться на тренировках, вставлять что-то сложное в программу. Мы сейчас работаем, чтобы вставить в программу выброс флип. Без него нам не хватит технической стоимости, чтобы оставаться конкурентоспособными. Кстати, Саша отшутился и сказал, что это не он писал.

— Кто, по твоему мнению, сейчас лучшая пара мира, если не брать во внимание оценки?

— Я могу назвать несколько пар, которые могут в любой момент претендовать на призы. Это мы с Минервой, Саша Галлямов с Настей Мишиной, японцы Рику Миура/Рюичи Кихара, Настя Метелкина/Лука Берулава и венгры Мария Павлова/Алексей Святченко. Это мое субъективное мнение по набору элементов и по личному восприятию, – рассказал Володин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
logoАнастасия Мишина
сборная Грузии
logoсборная Германии
logoсборная Венгрии
Алексей Святченко
пары
Лука Берулава
Мария Павлова
Рюичи Кихара
Минерва Фабьен Хазе
Никита Володин
logoсборная России
logoАлександр Галлямов
logoсборная Японии
Рику Миура
Анастасия Метелкина
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