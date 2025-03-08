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Татьяна Навка посвятила ледовое шоу «Аленький цветочек» памяти актрисы Анастасии Заворотнюк

Татьяна Навка посвятила ледовое шоу памяти актрисы Анастасии Заворотнюк.

Шоу «Аленький цветочек» прошло в Москве на новой «Навка-Арене», открытие которой состоялось 30 января. Олимпийская чемпионка Навка сыграла в представлении главную роль Настеньки, а ее партнером на льду стал Петр Чернышев, вдовец Заворотнюк.

В пятницу, помимо Навки и Чернышева, роли исполняли Максим Ковтун, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Алексей Тихонов и другие фигуристы.

«Мы сегодня являемся самыми счастливыми людьми, потому что впервые выступаем и показываем одну из наших самых любимых сказок «Аленький цветочек» на новой арене», – сказала Навка после шоу, обращаясь к зрителям.

«Представляю, сколько еще прекрасных спектаклей мы создадим здесь – в нашем доме, нашем театре. Сегодня для вас выступали чемпионы и, конечно, мой дорогой, мой незаменимый Петр Чернышев. Я так счастлива, что он с нами, в команде, в строю. Именно сегодня мы выступали в нашей любимой сказке «Аленький цветочек», и шоу посвящалось Насте (Заворотнюк)», – добавила Навка.

Заслуженная артистка РФ Заворотнюк скончалась в прошлом году после продолжительной болезни.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoЕлизавета Худайбердиева
logoМаксим Ковтун
ледовые шоу
Петр Чернышев
Алексей Тихонов
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