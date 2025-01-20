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Елизавета Худайбердиева: «Шоу-бизнес определенно не друг профессиональному спорту, хоть и помогает посвятить зрителя в красоту фигурного катания»

Елизавета Худайбердиева высказалась об участии в шоу во время спортивной карьеры.

«Шоу, конечно же, отнимают много сил, энергии и времени, но при этом помогают раскрыться артистическим возможностям многих фигуристов.

Настоящий миф и привычный стереотип, что в шоу невозможно травмироваться, потому что спортсмены не напрягаются. Контент облегчается, да, но риск травмы всегда высокий.

Например, 30 декабря я очень плохо себя чувствовала и буквально была близка к обморочному состоянию из-за перенесенной простуды и мы отказались от одной вращательной поддержки, заменив ее на другой элемент. Не было никаких гарантий, что после кручения в воздухе я как обычно смогу успешно сориентироваться, где земля, а где потолок.

Поэтому программа выступлений часто может облегчаться из-за состояния здоровья, травмы, общего физического состояния, особенно после долгого тура, в этом ничего такого нет. Ну, вы поняли, о чем я.

В последние годы изобилие шоу бьет через край. У каждого продюсера свои спортсмены, свои условия и договоры. В Москве, Сочи, во всех городах нашей страны.

Есть ли опасность, что спортсмены перенасытятся этим и будут принимать неправильные решения в карьере ради дополнительного заработка? Как будто бы да.

Как с этим бороться? Пока непонятно. Шоу-бизнес определенно не друг профессиональному спорту и результату для страны, хоть и помогает посвятить обычного зрителя в красоту фигурного катания», – написала чемпионка России-2022/23 в танцах на льду.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
танцы на льду
logoЕлизавета Худайбердиева
logoМатч ТВ
ледовые шоу
logoЕгор Базин
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