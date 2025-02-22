Никита Кацалапов: «Те, кто смотрел Олимпиаду в Пекине, знают, что мы – самая сильная команда в мире. Из сердца эту золотую медаль не вытащить»
Российские фигуристы выиграли на Играх-2022 командный турнир, однако затем были лишены победы из-за допинга Камилы Валиевой. После судебных разбирательств россиянам присудили третье место. Медали им пока так и не вручили.
«Наша команда сделала все, чтобы мы стали олимпийскими чемпионами. Те, кто смотрел Олимпийские игры, и спортсмены, которые соревновались против нас, думаю, знают, что мы – самая сильная команда в мире. Из сердца эту золотую медаль не вытащить.
Я выбросил мысли о том, жду я [бронзу] или нет, для меня есть только одна медаль.
Дома у меня хранится большая туба, в которой золотая олимпийская грамота, подписанная президентом Международного олимпийского комитета. В ней написаны наши имена и сказано, что мы – олимпийские чемпионы. Это все», – сказал чемпион мира в танцах на льду Кацалапов.
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