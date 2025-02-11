«Админам – сил и удачи». Загитова репостнула сообщение о взломе фан-группы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова репостнула сообщение о взломе одной из своих фан-групп.

«Добрый день, дорогие друзья! Вчера вечером произошла очень неприятная ситуация с одной из самых многочисленных групп поддержки олимпийской чемпионки, фигуристки Алины Загитовой – сообществом Алина Загитова | Alina Zagitova [OFFICIAL].

Группа существовала очень давно, и девушка, создавшая ее, давно уже не занималась администрированием. Но совершенно неожиданно людей, которые последние несколько лет бережно и с любовью вели группу, исключили из руководства, а на жалобы на взлом Поддержка ВК ответила, что это дело рук создателя группы, и они ничем не могут нам помочь.

Конечно, все это очень обидно и досадно, ведь мы вложили в группу очень много времени, сил, труда и любви, но мы, как и наша Алина, никогда не сдаемся. Мы не можем оставить любимую фигуристку без поддержки и выражения нашей любви, поэтому готовы начинать все с нуля.

Поэтому подписывайтесь на нашу группу и приглашайте своих друзей, кто так же, как и вы, любит и поддерживает Алину. Надеемся на вашу поддержку и понимание. С любовью, администрация Алина Загитова | Alina Zagitova [OFFICIAL]», – говорится в сообщении.

«Админам – сил и удачи, скорейшего восстановления всего архива! Пусть все получится», – написали в фанатском телеграм-канале TeamZagitova, чьи слова также репостнула сама фигуристка.