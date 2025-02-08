Фигуристка Арина Парсегова приземлила тройной выброс на тренировке.

Видео опубликовано на странице 12-летней спортсменки в соцсети. Она выполнила элемент в паре с партнером.

В прошлом сезоне Парсегова занимала восьмое место на первенстве Москвы среди юниорок в одиночном катании. Впоследствии ее мать рассказала , что фигуристка хочет попробовать свои силы в парном.

В 2023-м Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко и вернулась в группу Этери Тутберидзе.

Академия Плющенко отсудила у 12-летней фигуристки (или ее мамы) 1,9 млн за уход – таков контракт