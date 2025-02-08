Арина Парсегова приземлила тройной выброс на тренировке
Фигуристка Арина Парсегова приземлила тройной выброс на тренировке.
Видео опубликовано на странице 12-летней спортсменки в соцсети. Она выполнила элемент в паре с партнером.
В прошлом сезоне Парсегова занимала восьмое место на первенстве Москвы среди юниорок в одиночном катании. Впоследствии ее мать рассказала, что фигуристка хочет попробовать свои силы в парном.
В 2023-м Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко и вернулась в группу Этери Тутберидзе.
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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Арины Парсеговой
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