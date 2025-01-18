Алексей Мишин: «Мне нравится Кагияма, мастерство его катания потрясает. Думаю, он выиграет в этом году чемпионат мира»

Мишин считает, что Кагияма выиграет чемпионат мира по фигурному катанию.

– Кого бы вы сейчас назвали самым обаятельным одиночником мира?

– Мне нравится Юма Кагияма . Думаю, он выиграет в этом году чемпионат мира. У него настолько виртуозное владение коньком, что даже современная система судейства позволит ему быть на высоте, несмотря на отсутствие полного набора старших четверных прыжков.

– То есть вы не считаете минусом то, что Кагияма маленький?

– Когда он катается, я этого не вижу. Но меня реально потрясает мастерство катания. Я не пытаюсь давать оценки, кто лучше, а кто хуже, просто рассуждаю.

На мой взгляд, есть спортсмены, у которых вторая оценка базируется, упрощенно говоря, на взаимоотношении со зрителями при помощи глаз, рук и прочих телодвижений. Посмотришь ниже – там зачастую нет ни выездов, ни глубоких дуг, ни скольжения. Но катается человек необычайно ярко.

А есть другое катание, в основе которого лежит взаимоотношение конька со льдом. У Кагиямы, как и у Патрика Чана, Юдзуру Ханю, я ценил именно это, – сказал заслуженный тренер России Алексей Мишин.