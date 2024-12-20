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Козловский о Кондратюке: «Марк – уникальный спортсмен. Из всех, кого мы можем наблюдать в мужской сборной, он единственный, кто живет фигурным катанием»

Козловский назвал Марка Кондратюка уникальным спортсменом.

Кондратюк лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию. Произвольную программу мужчины представят 21 декабря.

«Мне очень нравится то, что делает Влад Дикиджи, нравится Петр Гуменник. И хочется выделить Марка Кондратюка.

Марк – уникальный спортсмен. Возможно, у него нет самых красивых прыжков с точки зрения визуала, возможно, есть другие недочеты... Но из всех спортсменов, которых мы можем наблюдать в мужской одиночной сборной, он – единственный, кто живет фигурным катанием. И это чувствуется.

Возможно, я ошибаюсь, возможно, это не так. Я лишь говорю свою точку зрения. Мне кажется, Кондратюк именно живет этим делом. То, как он катается, как отдает эмоции залу, зрителям, тренерам – это абсолютно уникальная история. Я таких людей очень давно не видел. И мне очень приятно наблюдать за ним на льду», – сказал чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский

У фигуристов все спуталось на ЧР: 9 (!) претендентов на золото – с нашим судейством это возможно

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМарк Кондратюк
пары
logoПетр Гуменник
logoВладислав Дикиджи
мужское катание
logoсборная России
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