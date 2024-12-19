Дикиджи о короткой программе: «Доволен на 6,5 из 10, не привык допускать такие помарки. Нервов больше от большого желания, это и подкосило»

Владислав Дикиджи оценил свой прокат короткой программы на чемпионате России.

Фигурист набрал 96,28 балла и занимает третье место.

– Доволен на 6,5 из 10, не привык такие помарки допускать. Вращение было второго уровня, пока непонятно почему, держал обороты. Поэтому такая оценка.

– Мы уже забыли, как ты допускаешь ошибки...

– Нервов больше от большого желания, это и подкосило в техническом плане. Рад, что собрал каскад, сделал аксель.

– Конкуренция подстегивает?

– На меня никак не влияет. Всегда хочу катать хорошо.

– Как прошла акклиматизация?

– Вроде нормально, разве что спать очень хочется в последнее время. Все никак не получается выспаться. На прокате это не сказалось, – сказал Дикиджи .