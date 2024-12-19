Алексей Железняков: «Парни показывают неплохое катание в этом сезоне. Дикиджи может «стрельнуть», претендовать на победу»
Алексей Железняков считает, что Влад Дикиджи может выиграть чемпионат России.
— Сейчас жесткая конкуренция в мужском катании. Как вам парни, кто нравился больше по ходу сезона?
— Парни показывают неплохое катание в этом сезоне. Дикиджи может «стрельнуть», претендовать на победу. Но лед скользкий, так что предугадать здесь ничего невозможно, — сказал хореограф.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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