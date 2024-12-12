Авербух о результатах опроса ВЦИОМ: «Безусловно, фигурное катание – один из главных видов спорта в России»

Илья Авербух считает фигурное катание одим из главных видов спорта в России.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта. Футбол и фигурное катание набрали по 9%.

«Не может не радовать такой результат ВЦИОМ, но думаю, все опросы относительны. Безусловно, фигурное катание – один из главных хедлайнеров и один из главных видов спорта в России.

Футбол, фигурное катание и хоккей – наши национальные виды спорта. Поэтому ничего удивительного в таком результате нет.

И хочется поблагодарить всех болельщиков, которые продолжают поддерживать наших ребят. И мы очень надеемся, что совсем скоро наши фигуристы вернутся на мировую арену и докажут всем, что мы остаемся лидерами в фигурном катании», – сказал Авербух.

27% россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%. Лапту назвали 2% опрошенных, литрбол – 1% (ВЦИОМ)