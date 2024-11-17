Павлова после серебра на Гран-при Финляндии: «Еще на разминке почувствовали, что сегодня «не в ногах». Мы переживаем, и это мешает прокатам»

Фигуристка Мария Павлова высказалась о серебре на Гран-при Финляндии.

Павлова и Алексей Святченко , представляющие сборную Венгрии, заняли второе место в парном катании (184,21 балла). Победили канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (207,44).

«Сегодня было очень тяжело кататься, еще на шестиминутной разминке почувствовали, что сегодня «не в ногах». Конечно, наложилось волнение, потому что пока у нас сезон складывается не так хорошо, как хотелось бы. Мы переживаем – и это мешает прокатам, наверное.

Поддержку сегодня сорвали, это очень обидно, но мы просто не совпали по ритму, так бывает. Прямо перед входом в поддержку я услышала, как Леша тяжело дышит, и поняла, что ему так же тяжело, как и мне. А у него впереди еще были две поддержки, это у меня уже основная работа была к тому моменту позади.

Если честно, незадолго до приезда сюда у Леши обострилась травма спины, поэтому мы практически не тренировали поддержки, чтобы не перегружать его спину. Но, конечно, это не оправдание. Теперь будем еще больше работать – других вариантов нет. Впереди чемпионат Европы – это главный старт для нас, к нему будет самая плотная подготовка», – передает слова Павловой корреспондент Sports Майя Багрянцева.