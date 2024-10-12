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«Произвольную программу нельзя катать плохо, потому что ее ставил Авербух». Петрова после победы на этапе Гран-при

Фигуристка Агата Петрова назвала неожиданной победу на юниорском Гран-при России.

Сегодня Петрова выиграла этап в Москве, набрав 206,28 балла в сумме.

– Какие эмоции после победы?

– Честно, я сейчас в шоке. Не ожидала, что так у меня получится. Настроена была на чистый прокат. Были нервы. Все это пыталось меня сбить, но я рада, что прокатала чисто. Не ожидала, что буду первая. Очень рада, спасибо моим тренерам за подготовку к этим стартам. Буду готовиться к следующим.

– Что изменилось в тебе в этом сезоне?

– У меня стало больше уверенности, я теперь понимаю, что могу это сделать, что мне надо выйти и показать это. У меня очень хорошие и любимые программы, которые вдохновляют идти дальше. Мне так нравится их музыка, что я готова катать эти программы вечно.

Короткая программа не в моем стиле, стараемся еще доработать ее, нюансы есть. Рада, что зрителям нравится, мне нравится, тренерам нравится. Будем работать дальше, улучшаться и стремиться вперед.

– Как ставилась произвольная программа?

– Ставили мы ее ночью. Я очень рада, что мне поставил эту программу Илья Авербух. Спасибо ему большое. Ее нельзя катать плохо, потому что ее ставил Авербух, я должна показывать ее достаточно хорошо и стараюсь это делать.

– Ты выступаешь в произвольной программе в платье Софьи Самодуровой?

– Да, я выступаю на данный момент в платье Софьи Вячеславовны, мы даже под это платье сшили бабочку. Но постараемся сшить новое, у нас будет в итоге три платья к этой произвольной программе. Надеюсь, что будет тоже очень красиво. Но мне очень нравится платье Софьи Вячеславовны.

– Что для тебя значит эта победа на этапе серии Гран‑при?

– Софья Вячеславовна перед тем, как я уехала, сказала, что она в этом платье выиграла юниорский этап Гран‑при. Думаю, я в этом платье теперь спать буду. Я его не сниму больше никогда – сказала Петрова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoИлья Авербух
logoсборная России
женское катание
logoСофья Самодурова
logoСерия Гран-при России
Агата Петрова
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