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Коляда показал, как исполняет тройные прыжки: «После 5,5 месяцев перерыва ноги еще помнят»

Фигурист Михаил Коляда показал, как делает тройные прыжки.

Коляда поделился видео, на котором исполняет на тренировке тройные тулуп, сальхов, лутц и риттбергер.

«После 5,5 месяцев перерыва ноги еще помнят👌🏼», – написал Коляда.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Михаила Коляды
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