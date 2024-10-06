Коляда показал, как исполняет тройные прыжки: «После 5,5 месяцев перерыва ноги еще помнят»
Фигурист Михаил Коляда показал, как делает тройные прыжки.
Коляда поделился видео, на котором исполняет на тренировке тройные тулуп, сальхов, лутц и риттбергер.
«После 5,5 месяцев перерыва ноги еще помнят👌🏼», – написал Коляда.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Михаила Коляды
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