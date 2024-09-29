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Габриэла Пападакис поучаствовала в показе на Неделе моды в Париже

Фигуристка Габриэла Пападакис поучаствовала в показе на Неделе моды в Париже.

Мероприятие проходит с 23 сентября по 1 октября. Французская спортсменка представила на подиуме один из брендов.

Пападакис 29 лет, она олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира, выступающая в танцах на льду вместе с Гийомом Сизероном.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Габриэлы Пападакис
танцы на льду
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