Габриэла Пападакис поучаствовала в показе на Неделе моды в Париже
Фигуристка Габриэла Пападакис поучаствовала в показе на Неделе моды в Париже.
Мероприятие проходит с 23 сентября по 1 октября. Французская спортсменка представила на подиуме один из брендов.
Пападакис 29 лет, она олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира, выступающая в танцах на льду вместе с Гийомом Сизероном.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Габриэлы Пападакис
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