Фигуристка Габриэла Пападакис поучаствовала в показе на Неделе моды в Париже.

Мероприятие проходит с 23 сентября по 1 октября. Французская спортсменка представила на подиуме один из брендов.

Пападакис 29 лет, она олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира, выступающая в танцах на льду вместе с Гийомом Сизероном.