Илья Авербух: «Если бы нас сегодня вернули на международную арену, в мужском катании мы бы не стали лучшими. В парном и женском показывали бы хороший результат»

Авербух поделился мнением о перспективах россиян в случае возвращения на международные старты.

«Тут даже не о чем рассуждать. Нас никто никуда не приглашает, так что тема о том, ждут ли нашего возвращения – глупая.

Лично у меня упал интерес к международным турнирам. Мне соревнования без наших ребят неинтересны. Я их смотрю с точки зрения профессионала, чтобы не отставать и понимать, где находятся мировые тенденции.

Но накал, драйв и все остальное для меня потеряны. Поэтому обычно смотрю постфактум – когда мне удобно, а не бегу к телевизору.

Если бы нас сегодня вернули на международную арену, то результаты зависели бы от видов. В мужском одиночном катании – мы бы не стали лучшими. В парном и женском одиночном, думаю, показывали бы хороший результат. В танцах на льду могли бы бороться за тройку.

В мужском одиночном катании мы последнее время и так были неконкурентоспособны, к сожалению. По большому счету в погоне за медалями было бы трудно.

То, что показывал Малинин на последнем чемпионате мира – запредельные высоты. Наши пока к такому не готовы. Хотя Марк Кондратюк на контрольных прокатах порадовал, как и Петр Гуменник», – сказал хореограф и продюсер Илья Авербух.

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