Гран-при среди юниоров. Голиченко и Даренский, Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Кватрокки и Демаре покажут короткие программы
26 сентября на юниорском Гран-при в Гданьске пары представят короткие программы.
Гран-при среди юниоров
5-й этап
Гданьск, Польша
Пары
Короткая программа
Начало – 16:40 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU.
Первая разминка
1. Ноэми Роллан – Этьен Лакасс (Канада)
2. Алия Аккерманн – Тобия Хармс (Германия)
3. Мелисса Мерроне – Альберто Томмази (Италия)
Вторая разминка
5. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)
Третья разминка
7. Джулия Кватрокки – Симон Демаре (Канада)
8. Ирина Наполитоно – Эдоардо Коми (Италия)
9. София Энкина – Никита Коваленко (Израиль)
Четвертая разминка
10. Элизабетта Профайзер – Маттео Либассе Манделли (Италия)
12. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США)
Пятая разминка
14. Элизабет Хансен – Уильям Черч (США)
15. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай)
16. Сайя Карпентер – Игнасио Маравилья (США)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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