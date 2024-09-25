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Гран-при среди юниоров. Голиченко и Даренский, Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Кватрокки и Демаре покажут короткие программы

26 сентября на юниорском Гран-при в Гданьске пары представят короткие программы.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Гданьск, Польша

Пары

Короткая программа

Начало – 16:40 по московскому времени, прямая трансляцияютуб-канал ISU.

Первая разминка

1. Ноэми Роллан – Этьен Лакасс (Канада)

2. Алия Аккерманн – Тобия Хармс (Германия)

3. Мелисса Мерроне – Альберто Томмази (Италия)

Вторая разминка

5. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)

Третья разминка

7. Джулия Кватрокки – Симон Демаре (Канада)

8. Ирина Наполитоно – Эдоардо Коми (Италия)

9. София Энкина – Никита Коваленко (Израиль)

Четвертая разминка

10. Элизабетта Профайзер – Маттео Либассе Манделли (Италия)

12. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США)

Пятая разминка

14. Элизабет Хансен – Уильям Черч (США)

15. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай)

16. Сайя Карпентер – Игнасио Маравилья (США)

Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
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logoсборная Украины
logoсборная Израиля
пары
logoГран-при среди юниоров
logoСофия Голиченко
logoАртем Даренский
Хуан Ихан
Алия Аккерман
Тобия Хармс
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