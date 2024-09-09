Как правильно – Трусова или Игнатова? И под какой фамилией она будет выступать?

У Александры Трусовой в этом году одно большое событие за другим. После свадьбы с Макаром Игнатовым Саша возвращается на лед – на контрольных прокатах сборной.

Но как теперь ее будут представлять?

Фамилия Трусовой ассоциируется с революцией четверных в женском катании и рекордами Гиннесса. А Игнатова – пока только с Макаром.

Девичья фамилия Саши – давно бренд, не только в переносном смысле (все медали завоевала именно Трусова), но и в прямом – у фигуристки есть мерч Aleksandra Trusova. Несмотря на все это, она все-таки поменяла фамилию. Собственно, именно так и рассказала о свадьбе: «Теперь Александра Игнатова».

Забавно, что в телеграме, где появилась эта запись, она все еще Трусова, как и в других соцсетях.

Спортсменки часто берут фамилию мужа после свадьбы – в лыжах Наталья Непряева превратилась в Терентьеву, а Юлия Белорукова – в Ступак. А вот в фигурном катании этот шаг откладывают – так, Татьяна Волосожар выступала под своей фамилией и после свадьбы с Максимом Траньковым (хотя по паспорту у нее двойная), Алена Косторная тоже пока не стала Куницей.

Решение Трусовой все-таки поменять фамилию привело к путанице. Видимо, теперь при представлении она будет возникать не только с титулом чемпионки России-2022 (который уже не за Валиевой, а за Сашей).

Официально фамилия – Игнатова. Лучшее подтверждение предоставила сама фигуристка – показала новый паспорт.

В протоколах на официальных соревнованиях должны указывать имя и фамилию из паспорта. Так что если Игнатова заявится на этапы российского Гран-при, то объявят ее именно так.

Как будет на контрольных прокатах – услышим уже 14 сентября. В анонсе Первого канала пока значится Александра Игнатова (Трусова). А в предварительном списке от Федерации фигурного катания России (ФФКР) – Трусова-Игнатова.

На афишах шоу Евгения Плющенко – Трусова. Все-таки бренд.

А вот прозвища, которые Саше принес суперконтент, пока в режиме ожидания. Вернется ли Игнатова к «Русской ракете» или «Королеве квадов», которыми была Трусова?