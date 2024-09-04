Майя Хромых: «Пока неясно, выступлю ли в этом сезоне»

Майя Хромых пока не знает, будет ли выступать на соревнованиях в новом сезоне

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что фигуристка взяла паузу в карьере, так как у нее «побаливает спина и ей тяжело даются многие вещи, связанные с прыжками».

«Пока неясно, выступлю ли в этом сезоне», – сказала Хромых.