Майя Хромых: «Пока неясно, выступлю ли в этом сезоне»
Майя Хромых пока не знает, будет ли выступать на соревнованиях в новом сезоне
Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что фигуристка взяла паузу в карьере, так как у нее «побаливает спина и ей тяжело даются многие вещи, связанные с прыжками».
«Пока неясно, выступлю ли в этом сезоне», – сказала Хромых.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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