Софья Баранова: «В Челябинске проходил юниорский этап Гран-при, закрытая афтепати для спортсменов. Вечеринка кончилась тем, что туда вызвали стриптизерш»

Теги Гран-при женское катание Софья Баранова алкоголь и спорт Фигурное катание

Экс-фигуристка Софья Баранова рассказала о проблемах с алкоголем у спортсменов.

– А вообще фигуристы пьют?

– Регулярно. Либо после соревнований, либо на сборах. Вы идете, собираетесь у кого-то в номере, играете в карты, разговариваете. Конечно, там есть алкоголь.

В присутствии взрослых мальчиков (таких как Дима Алиев, Саша Самарин, Макар Игнатов и других) алкоголь несовершеннолетним не наливали, и сами ребята старались не распивать – на своем примере говорю.

Меня от алкоголя отгораживали. Сейчас, насколько я знаю, алкоголь льется рекой, его же проще достать, чем некоторые вещества.

Сейчас в сборной Кореи случилась ровно такая история – о домогательствах на похожей тусовке на сборах. И такое сплошь и рядом, это бесконтрольно. В 16 лет – ну сходи с родителями в кафе, не ходи к мужикам, которые тебя будут спаивать!

Ему все равно на тебя, в такие моменты у мужчин срабатывает животный инстинкт и есть одна потребность.

Даже приведу пример официальных банкетов после международных соревнований. В Челябинске проходил юниорский этап Гран-при. Закрытая афтепати для спортсменов по билетам. Насколько я знаю, вечеринка кончилась тем, что туда вызвали стриптизерш.

Я бы тут не обвиняла федерацию – она организовала мероприятие, она не может держать под контролем то, что произошло дальше. И встает вопрос: кто должен нести ответственность за несовершеннолетних детей?

Дедушка, чей тортик съели, остались следы, и потом получается, что допинг-тесты неблагополучные? Я вообще не верю в версию с тортиком, потому что знаю ситуацию. Конечно, дело не в тортике. Как в нем мог оказаться триметазидин?

– Ответственность либо на тренере, либо на родителях. Либо делаем большие соревнования только для совершеннолетних.

– Да, это хорошая идея. А соревнования уровня юниоров давайте будут под максимально строгим контролем, чтобы у детей не травмировалась психика.

– Не думаешь, что контроль им сломает психику?

– Ну а юниорам на Гран-при обязательно нужна афтепати с алкоголем и стриптизом, тусовки в номерах? Тренеры как могут это контролируют, приходят в номера, спрашивают: «Спите?» Все спят, потом опять собираются, – сказала Баранова в интервью «Спорт-Экспрессу». 

Топ-фигуристок из Кореи обвиняют в сексуальных домогательствах к юниору. Что-о-о?

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56 комментариев
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Спасибо Барановой) интересные истории рассказывает, сейчас Тат позвонят, Жулину , Леоновой, Бестии и завертится всё на 3 дня. Я в предвкушении
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А у них, а у них...., вода в Сене грязная
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А ведь это только юниорский гран-при) что ж там на взрослых
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Ответ Почтенный эльф
Баранова обиделась, что её не позвали.
Да я смотрю, вообще у девочки не задалась жизнь: Кондратюк отшил, на тусовки не зовут, стриптиз и то толком посмотреть не дали, ещё и бутылку отнимали взрослые мальчики.
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ясно, триметазидин был подмешан в некачественном кокаине
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Кажется я начинаю догадываться, почему Кондратюк не захотел с ней встречаться )))))
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О чём она говорит? В Корее же наоборот женщин обвиняют? Какой инстинкт у мужчин? Такая правдорубка «кто если не я», а путается в основных моментах. И опять: «я не видела, но там были стриптизерши». Ну так и не говори, раз не была там.

Спросили про алкоголь, а она намешала изнасилования и допинг в одну кучу. А вдруг бы её важное мнение по делу Валиевой не спросили, так она сама прокомментирует.
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Какое фееричное интервью!
Пришла никому не известная фигуристка, еще и бывшая фигуристка, и набросала вообще на всех: один тренер заставлял тренироваться со сломанной ногой, другой взял деньги за сборы, на которые фигуристка в итоге не попала, и не вернул, Кондратюк изменил и бросил, Нугуманова вытурила из номера в отеле, а еще все вокруг алкаши, педофилы и допингисты.

Да тут на полгода обзвона хватит))))
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Ну какая же ду...а!
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Какое длинное и бессвязное интервью девочки-обиженки. Мальчик бросил, на вечеринку не позвали, в стакан не наливали и в шоу не зовут. Все порочные, я одна белая и пушистая.
Набросила мимоходом на все штабы, какие можно, прямо и косвенно... за исключением одного штаба. Лабутены торчат из этого интервью, аж за версту видно.
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Ответ Инна Болотова
А ведь это только юниорский гран-при) что ж там на взрослых
Как в финале фильма "Парфюмер"))
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Каково общество, таковы и спортсмены
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Ответ Dinamik1
Просветите меня дремучего афтепати это что? Она несколько раз сказала это слово.
афтепати от английского - after party (после вечеринки) что-то вроде нашего продолжения банкета, тусовка после того, как официальная вечеринка закончилась, и основная масса гостей разошлась
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Ответ marcusdi
ясно, триметазидин был подмешан в некачественном кокаине
Почему? На кокаин она не жаловалась, судя по интервью - с ним все в порядке )) так языком молоть )
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Ответ Dinamik1
Просветите меня дремучего афтепати это что? Она несколько раз сказала это слово.
закрытая вечеринка после официальной вечеринки, обычно более интересная, чем основная) after - после, party - вечеринка
+5
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+5
Вроде это классика для любых спортивных сборов. Сам не участвовал, но завидую
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Ответ Zhuuuzhik
Она сейчас Камилу обвинила в том, что она наелась запрещёнки на афтепати со стриптизёршами?:)) Соня Баранова - настоящее сокровище для журналистов, конечно. "Спид-Инфо" пахнуло))
Она сказала, что неоткуда в торте взяться тмз.
+5
-1
+4
Баранова обиделась, что её не позвали.
+8
-5
+3
Сдала всех
+4
-1
+3
Она сейчас Камилу обвинила в том, что она наелась запрещёнки на афтепати со стриптизёршами?:))

Соня Баранова - настоящее сокровище для журналистов, конечно. "Спид-Инфо" пахнуло))
+9
-6
+3
Пусть все знают, как мы отдыхаем
+4
-1
+3
Стриптизерши - это так теперь называется ? :)))
+5
-2
+3
Софья решила своими откровениями организовать нам весёлый день, а, возможно, и вечер)
+3
-1
+2
Ну в футболе или хоккее таким не кого не удивишь
Зато в ФИГУРНОМ КАТАНИЕ это конечно никогда в жизни 😀
+2
0
+2
Ответ Инна Болотова
А ведь это только юниорский гран-при) что ж там на взрослых
Голые вечеринки видимо)
+2
0
+2
ахах вот это Соня набросала,
а версия с попаданием тмз в организм Камилы интересная)
+3
-1
+2
Дедушка с тортиком🤣, какой жирный намек, однако
+6
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«Дура, дура, дура я,
Дура я проклятая,
У него четыре дуры,
А я дура пятая.»
Цитаты из книги «Ахматова без глянца» Павла Фокина
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+2
Ответ Max Zdanov
Ей кстати за это интервью ничего не будет, максимум сделают персоной нон-грата в фигурно-катательном сообществе. Все сделают вид что ничего не было.
Киллера нанимать не будут?
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Ответ Max Zdanov
Ей кстати за это интервью ничего не будет, максимум сделают персоной нон-грата в фигурно-катательном сообществе. Все сделают вид что ничего не было.
Этим интервью Софья сказала только, что она еще ребенок. Причем не очень умный.

А вообще - описала жизнь любых практически подростков. Только те не фуросемид пьют, а списывают на экзаменах, и точно также пытаются потусить вдали от родителей.
+2
-1
+1
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