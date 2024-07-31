Софья Баранова: «В Челябинске проходил юниорский этап Гран-при, закрытая афтепати для спортсменов. Вечеринка кончилась тем, что туда вызвали стриптизерш»
Экс-фигуристка Софья Баранова рассказала о проблемах с алкоголем у спортсменов.
– А вообще фигуристы пьют?
– Регулярно. Либо после соревнований, либо на сборах. Вы идете, собираетесь у кого-то в номере, играете в карты, разговариваете. Конечно, там есть алкоголь.
В присутствии взрослых мальчиков (таких как Дима Алиев, Саша Самарин, Макар Игнатов и других) алкоголь несовершеннолетним не наливали, и сами ребята старались не распивать – на своем примере говорю.
Меня от алкоголя отгораживали. Сейчас, насколько я знаю, алкоголь льется рекой, его же проще достать, чем некоторые вещества.
Сейчас в сборной Кореи случилась ровно такая история – о домогательствах на похожей тусовке на сборах. И такое сплошь и рядом, это бесконтрольно. В 16 лет – ну сходи с родителями в кафе, не ходи к мужикам, которые тебя будут спаивать!
Ему все равно на тебя, в такие моменты у мужчин срабатывает животный инстинкт и есть одна потребность.
Даже приведу пример официальных банкетов после международных соревнований. В Челябинске проходил юниорский этап Гран-при. Закрытая афтепати для спортсменов по билетам. Насколько я знаю, вечеринка кончилась тем, что туда вызвали стриптизерш.
Я бы тут не обвиняла федерацию – она организовала мероприятие, она не может держать под контролем то, что произошло дальше. И встает вопрос: кто должен нести ответственность за несовершеннолетних детей?
Дедушка, чей тортик съели, остались следы, и потом получается, что допинг-тесты неблагополучные? Я вообще не верю в версию с тортиком, потому что знаю ситуацию. Конечно, дело не в тортике. Как в нем мог оказаться триметазидин?
– Ответственность либо на тренере, либо на родителях. Либо делаем большие соревнования только для совершеннолетних.
– Да, это хорошая идея. А соревнования уровня юниоров давайте будут под максимально строгим контролем, чтобы у детей не травмировалась психика.
– Не думаешь, что контроль им сломает психику?
– Ну а юниорам на Гран-при обязательно нужна афтепати с алкоголем и стриптизом, тусовки в номерах? Тренеры как могут это контролируют, приходят в номера, спрашивают: «Спите?» Все спят, потом опять собираются, – сказала Баранова в интервью «Спорт-Экспрессу».
Топ-фигуристок из Кореи обвиняют в сексуальных домогательствах к юниору. Что-о-о?
Спросили про алкоголь, а она намешала изнасилования и допинг в одну кучу. А вдруг бы её важное мнение по делу Валиевой не спросили, так она сама прокомментирует.
Пришла никому не известная фигуристка, еще и бывшая фигуристка, и набросала вообще на всех: один тренер заставлял тренироваться со сломанной ногой, другой взял деньги за сборы, на которые фигуристка в итоге не попала, и не вернул, Кондратюк изменил и бросил, Нугуманова вытурила из номера в отеле, а еще все вокруг алкаши, педофилы и допингисты.
Да тут на полгода обзвона хватит))))
Набросила мимоходом на все штабы, какие можно, прямо и косвенно... за исключением одного штаба. Лабутены торчат из этого интервью, аж за версту видно.
Соня Баранова - настоящее сокровище для журналистов, конечно. "Спид-Инфо" пахнуло))
Зато в ФИГУРНОМ КАТАНИЕ это конечно никогда в жизни 😀
а версия с попаданием тмз в организм Камилы интересная)
Дура я проклятая,
У него четыре дуры,
А я дура пятая.»
Цитаты из книги «Ахматова без глянца» Павла Фокина
А вообще - описала жизнь любых практически подростков. Только те не фуросемид пьют, а списывают на экзаменах, и точно также пытаются потусить вдали от родителей.