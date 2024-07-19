Тарасова о том, что украинцы не будут приветствовать россиян на Олимпиаде: «Да пошли они! Нам все равно на их рукопожатия!»

Теги Татьяна Тарасова Олимпийская сборная России сборная Украины Олимпиада-2024 Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась насчет отказа от рукопожатия между украинцами и россиянами.

Ранее глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил, что украинские спортсмены не будут пожимать руки россиянам на Олимпиаде в Париже.

«Да пошли они! Нам все равно на их рукопожатия! Самое главное выигрывать и выступать, показывать максимальные результаты. А их рукопожатие никому не нужно!» – сказала Тарасова.

«Не надо на это обращать внимание, мы на Олимпиаду не за рукопожатием едем. Главное выигрывать, а руку жать и целоваться со своими надо. А у чужих надо выигрывать», – цитирует ТАСС заслуженного тренера СССР по фигурному катанию.

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36 комментариев
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Сразу видно, как все равно))
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Вот бы вождь тоже сказал "Да пошли они" и прекратил СВО
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Вряд ли в мире найдутся любители целоваться с Тарасовой
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Ответ серж
Предателей презирают все!
Навоображают себе предателей и обмазываются презрением.
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Ответ Костя Паркер
Как так, ложите тысячи своих людей ради их освобождения и не ждете даже что будете рукопожатными? Вот это я понимаю, альтруизм!
Вам подсказка. "Ложить" употребляется только с приставкой (положить, наложить, сложить), а "класть" без приставки.
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Ответ Alex Taurus
3 мужа было и молодые любовники
Олени были
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Ответ Trey4rch
Какая сильная и независимая
уж от украинцев точно никогда не зависила
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Какая сильная и независимая
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Как жалко то , мы так хотели
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Москвина так никогда бы не сказала. Мудрость к ТАТ не пришла.
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Чтобы выигрывать у чужих, надо сначала выиграть у своих
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Ответ Виктория Обер
Правильно, неуважаемая. Понятно, я никто и звать меня никак, но, сейчас даже в голову не пришло бы эту даже просто поприветствовать. Плюнуть вослед - пожалуйста.
Иди пасись
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Ответ Duck Nightingale
Вот бы вождь тоже сказал "Да пошли они" и прекратил СВО
Он это сказал когда началась военная операция!
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в спорте подразумевается рукопожатие, почти во всех видах спорта, тем более командных.Рукопожатие - означает взаимное уважение, российским спортсменам, хотя они и не при чем, рук жать никто не хочет.
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В чем она не права? Переживать теперь из-за того, что кто-то не желает ручкаться?
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Так россиян там не будет.
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ей уже Чужой мерещится
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