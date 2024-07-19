Тарасова о том, что украинцы не будут приветствовать россиян на Олимпиаде: «Да пошли они! Нам все равно на их рукопожатия!»

Татьяна Тарасова высказалась насчет отказа от рукопожатия между украинцами и россиянами.

Ранее глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил, что украинские спортсмены не будут пожимать руки россиянам на в Париже.

«Да пошли они! Нам все равно на их рукопожатия! Самое главное выигрывать и выступать, показывать максимальные результаты. А их рукопожатие никому не нужно!» – сказала Тарасова.

«Не надо на это обращать внимание, мы на Олимпиаду не за рукопожатием едем. Главное выигрывать, а руку жать и целоваться со своими надо. А у чужих надо выигрывать», – цитирует заслуженного тренера СССР по фигурному катанию.