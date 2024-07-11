Фигурист-акробат Сластин, выступающий в дуэте с мужчиной: «Партнеры одного пола в парном катании – здесь я точно против»

Теги пары Спорт-Экспресс Анатолий Сластин Фигурное катание

Фигурист, выступающий в дуэте с мужчиной, высказался о шутках в свой адрес.

Анатолий Сластин выступает в акробатическом катании. В России он участвовал в различных ледовых шоу в дуэте с Григорием Забелло.

– Вы с Григорием Забелло известны как единственная пара мужчин на льду в России. Учитывая тренд... Был ли скепсис?

– Шутки всегда были и остаются шутками, но все прекрасно понимают, что есть спортивная акробатика, когда выступают двойки, и тройки, и четверки в том же цирке или в спорте. И мальчик с мальчиком, и девочка с девочкой, и мальчик с девочкой.

Просто мы это делаем как ледовые акробаты – это другое, и смотрится это совсем по-другому. Мы если и обнимаемся, то только если это поставлено в номере. Так что зрители всегда встречают на ура. Партнеры одного пола в парном катании – здесь я точно против, – сказал Сластин.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Какая же хрупкая штука - мужественность.
+23
-5
+18
"Мы обнимаемся, но это другое". Ясно-понятно
+16
-8
+8
Многое сошлось в этой новости
+3
0
+3
"Если целуемся, то это поставлено в номере. А постельные сцены - просто сценарий.
Ну и трогаем друг друга - тренерская находка, знаете ли".
+5
-3
+2
Кмк, такое разграничение притянуто за уши.
Я не уверена, что "объятия" в номере по сценарию это "другое".
Тема очень непростая, много споров и обвинений в "нехороших явлениях", но крайне неприятны такие объяснения.

"Уж он точно не из этих, а вот другие это неприемлемо")))
+6
-5
+1
На безптичье - жопа соловей
+3
-2
+1
Соперники одного пола в вольной борьбе, вот что подозрительно нескрепно выглядит.
+2
-1
+1
Так и в разнополых парах (что спортивных, что танцевальных) тоже все по сценарию. Если во время танца люди обнимаются, это не означает, что они хотят обняться в реальной жизни. В реальной жизни они могут вообще ненавидеть друг друга. :) Если кто-то путает лирического героя с реальной личностью исполнителя, это исключительно проблема смотрящего.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий