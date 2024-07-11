Фигурист-акробат Сластин, выступающий в дуэте с мужчиной: «Партнеры одного пола в парном катании – здесь я точно против»

Фигурист, выступающий в дуэте с мужчиной, высказался о шутках в свой адрес.

Анатолий Сластин выступает в акробатическом катании. В России он участвовал в различных ледовых шоу в дуэте с Григорием Забелло.

– Вы с Григорием Забелло известны как единственная пара мужчин на льду в России. Учитывая тренд... Был ли скепсис?

– Шутки всегда были и остаются шутками, но все прекрасно понимают, что есть спортивная акробатика, когда выступают двойки, и тройки, и четверки в том же цирке или в спорте. И мальчик с мальчиком, и девочка с девочкой, и мальчик с девочкой.

Просто мы это делаем как ледовые акробаты – это другое, и смотрится это совсем по-другому. Мы если и обнимаемся, то только если это поставлено в номере. Так что зрители всегда встречают на ура. Партнеры одного пола в парном катании – здесь я точно против, – сказал Сластин.