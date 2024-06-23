Болельщики разместили ролик с Александрой Трусовой на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Это подарок ко дню рождения фигуристки

Ролик с Александрой Трусовой показали на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Видео демонстрировалось на большом экране одного из зданий. Оно включало в себя отрывки из соревновательных программ и показательных выступлений фигуристки, а в конце появилась надпись «С днем рождения, Александра».

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 исполнилось 20 лет. Сообщается, что ролик на Таймс-сквер – подарок от болельщицы.

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