Болельщики разместили ролик с Александрой Трусовой на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Это подарок ко дню рождения фигуристки

Теги сборная России видео женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Ролик с Александрой Трусовой показали на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Видео демонстрировалось на большом экране одного из зданий. Оно включало в себя отрывки из соревновательных программ и показательных выступлений фигуристки, а в конце появилась надпись «С днем рождения, Александра». 

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 исполнилось 20 лет. Сообщается, что ролик на Таймс-сквер – подарок от болельщицы.

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12 комментариев
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Макар все призовые за весь сезон на это слил.
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+11
Супер! Очень круто, когда фанаты делают такие необычные подарки.
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