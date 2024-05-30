Александр Смирнов: «Была идея выступить с Кавагути на первом «Русском вызове». До сих пор можем исполнить какие-то уникальные элементы»
Смирнов рассказал, почему они с Кавагути отказались от участия в турнире шоу-программ.
Юко Кавагути и Александр Смирнов – двукратные чемпионы Европы, призеры двух чемпионатов мира, трехкратные чемпионы России.
«Была идея выступить на первом «Русском вызове», на тот момент мы с Юко иногда покатывались, принимали участие в каких-то шоу. До сих пор можем исполнить какие-то уникальные элементы с Юко.
Взвесив все за и против, решили не участвовать. Много бы потратили времени и сил, возможно, и здоровья», – сказал Смирнов.