Распалась спортивная пара Варвара Черемных – Даниил Бутенко. Партнер перешел в группу Тутберидзе

Теги сборная России пары Этери Тутберидзе Сергей Доброскоков переходы Варвара Черемных Даниил Бутенко Филипп Тарасов Фигурное катание

Распалась спортивная пара Варвара Черемных – Даниил Бутенко.

Об этом партнер сообщил в соцсети. 

«Даже не знаю, с чего начать… Пары Варвара Черемных – Даниил Бутенко больше не существует.

Думаю, многие заметили, что мы не участвовали в этом году на нескольких важных стартах, к сожалению, были весомые причины, чтобы их пропустить.

Я благодарен всем, кто за нас болел и переживал, но больше всего я благодарен Варваре и тренерскому штабу Доброскокова. Возможно, были разногласия в некоторых вещах, но тот пройденный путь я никогда не забуду. И этот путь был невероятен.

Мы с Варей и Сергеем Владимировичем очень многое прошли вместе. И я просто безмерно счастлив, что у меня была возможность кататься с такой классной партнершей и в такой прекрасной команде тренерского штаба. Я вас люблю.

По различным причинам, мне пришлось покинуть штаб Доброскокова С. В. Но я хочу сказать спасибо за то, что вы сделали для меня и для Вари.

Отныне я представляю группу Филиппа Тарасова под руководством Этери Тутберидзе. Также я очень надеюсь встретиться с Варей на соревнованиях, но уже в роли соперников. 

Спасибо всем за эти невероятные 3 года», – написал Бутенко.

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25 комментариев
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Танцы походу передали эстафету парам )
Думаю, следующая новость образовалась новая пара ...
+30
0
+30
Ой, чё делается) А трансферное окно на следующий сезон откроется только с 15 апреля 2024. Даниилам в ТШТ всегда рады)
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+11
Они бы хоть на лобном месте собирались что ли, чтоб понять почему расходятся, и какая новая пара будет
+11
-1
+10
Ожидаемо. Росто-весовые на грани, разница в возрасте 5 лет, партнёрша еще не прошла пубертат (15 лет только).
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+7
Ответ Larisa Ermolenko
Для кого сосватали?
Может, Медведевой, которую партнер на лед ронял?
+7
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+7
Жаль, пара интересная, но что случилось, то случилось. И Варе и Даниилу удачи. Очень хочется , чтобы Варе подобрали хорошего партнера. Удачи ТШД.
+7
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+7
распалась танцевальная пара Жабина-Пекин.Что за день сегодня (((
остается пожелать удачи всем по отдельности.
+6
0
+6
Ответ Charliz
ТШТ накапливает хорошую спортивную группу. А кто такой Тарасов?
Тренер Мухортовой-Евгеньева
+4
0
+4
Ответ fewral
Вот и партнёр КЯ подоспел.
Так Яся не у Этери
+6
-2
+4
Им бы понедельники взять и отменить (с)что ни понедельник, то новости, одна другой "лучше"
+4
0
+4
Как всегда начало года наполнено новостями о переходах, распадах)
+3
0
+3
Для кого сосватали?
+3
0
+3
ТШТ накапливает хорошую спортивную группу. А кто такой Тарасов?
+5
-3
+2
Вполне возможно, что к Медведевой. Астахов не только ронял её, но и на недавнем ПР провалил ПП, в результате чего пара осталась без, казалось бы, верной медали.
Всё таки Бутенко уже опытный парник и ставить к нему ноунейма, наподобие Шешелевой или Ковязиной, не будут.
+4
-2
+2
Вот и партнёр КЯ подоспел.
+6
-4
+2
Ответ Anna
Так.. Садочка мне не вздумайте трогать
"Садочка" это кто?
+3
-1
+2
Ответ Anna
Так.. Садочка мне не вздумайте трогать
вряд ли Садочек пойдет в пары, ну а если пойдет то почему бы и нет, из Осокиной получилась парница высокого класса , из Хабибуллиной тоже.
+2
0
+2
Ответ fewral
Вот и партнёр КЯ подоспел.
У Кадыровой уже есть партнер)) Ей Миронова выписали.
+1
0
+1
Не понял, что это за дела?! А кто же будет тогда в вип-домик заселяться?
+3
-3
0
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