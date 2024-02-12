Распалась спортивная пара Варвара Черемных – Даниил Бутенко. Партнер перешел в группу Тутберидзе

Распалась спортивная пара Варвара Черемных – Даниил Бутенко.

Об этом партнер сообщил в соцсети.

«Даже не знаю, с чего начать… Пары Варвара Черемных – Даниил Бутенко больше не существует.

Думаю, многие заметили, что мы не участвовали в этом году на нескольких важных стартах, к сожалению, были весомые причины, чтобы их пропустить.

Я благодарен всем, кто за нас болел и переживал, но больше всего я благодарен Варваре и тренерскому штабу Доброскокова. Возможно, были разногласия в некоторых вещах, но тот пройденный путь я никогда не забуду. И этот путь был невероятен.

Мы с Варей и Сергеем Владимировичем очень многое прошли вместе. И я просто безмерно счастлив, что у меня была возможность кататься с такой классной партнершей и в такой прекрасной команде тренерского штаба. Я вас люблю.

По различным причинам, мне пришлось покинуть штаб Доброскокова С. В. Но я хочу сказать спасибо за то, что вы сделали для меня и для Вари.

Отныне я представляю группу Филиппа Тарасова под руководством Этери Тутберидзе. Также я очень надеюсь встретиться с Варей на соревнованиях, но уже в роли соперников.

Спасибо всем за эти невероятные 3 года», – написал Бутенко.