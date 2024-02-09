Олег Матыцин: «Несмотря на санкционный период, Россия продолжает формировать стандарты»

Олег Матыцин заявил, что Россия продолжает задавать стандарты в спорте.

Сегодня министр спорта РФ участвует в церемонии открытия Спартакиады в Челябинске.

«Призовые на Спартакиаде на уровне победителей и призеров чемпионатов мира как у спортсменов, так и у тренеров. Это немаловажный фактор. Но главное, что спортсмены имеют возможность соревноваться в комфортных условиях, современных. Биатлонный комплекс практически новый, и мы уже имеем отзывы от спортсменов и тренеров, что он соответствует всем мировым стандартам.

Но когда речь идет о мировых стандартах, я говорю, что Россия их задает в последнее десятилетие. Мы проводили международные соревнования, которые международными федерациями были признаны как лучшие в истории. Поэтому, несмотря на санкционный период, Россия продолжает формировать стандарты.

Сейчас самое главное для нас – укрепление нашей национальной системы, создание системы мотивации для спортсменов и тренеров, а также приглашение всех стран, которым имеет смысл выступать на территории РФ. Очень рад, что наши белорусские друзья принимают участие в Спартакиаде. В дальнейшем мы будем расширять формат», – сказал Матыцин.