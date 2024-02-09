Олег Матыцин: «Несмотря на санкционный период, Россия продолжает формировать стандарты»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Фигурное катание

Олег Матыцин заявил, что Россия продолжает задавать стандарты в спорте.

Сегодня министр спорта РФ участвует в церемонии открытия Спартакиады в Челябинске.

«Призовые на Спартакиаде на уровне победителей и призеров чемпионатов мира как у спортсменов, так и у тренеров. Это немаловажный фактор. Но главное, что спортсмены имеют возможность соревноваться в комфортных условиях, современных. Биатлонный комплекс практически новый, и мы уже имеем отзывы от спортсменов и тренеров, что он соответствует всем мировым стандартам.

Но когда речь идет о мировых стандартах, я говорю, что Россия их задает в последнее десятилетие. Мы проводили международные соревнования, которые международными федерациями были признаны как лучшие в истории. Поэтому, несмотря на санкционный период, Россия продолжает формировать стандарты.

Сейчас самое главное для нас – укрепление нашей национальной системы, создание системы мотивации для спортсменов и тренеров, а также приглашение всех стран, которым имеет смысл выступать на территории РФ. Очень рад, что наши белорусские друзья принимают участие в Спартакиаде. В дальнейшем мы будем расширять формат», – сказал Матыцин.

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51 комментарий
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Стандарты глупости?
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Почему у такого количества алкашей берут такое количество интервью? вопрос риторический, само собой.
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В каком воображаемом мире они живут.
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Русский стандарт это когда, выпив пол-литра "Русского стандарта", начинаешь всем навязывать русский стандарт
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Килограмм сахара = 0,9 кг сахара. И это стандарт.
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Задаем стандарты - зовем белорусов!
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Стандарты слабоумия в стране итак очень высокие, куда ещё выше-то? Глубинный народ в марте вновь подтвердит свой статус, зато Задорнов про "тупых американцев" не гнушался рассказывать, когда свои же под боком не умнее.
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-3
+16
Ответ den70
В каком воображаемом мире они живут.
В многополярном.
+13
0
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Чтобы быть чиновником в РФ, нужно иметь талант ежедневно без угрызения совести врать. Призовые на уровне Кубка Мира? Вот только спонсоры, последние годы BMW, плюс билеты и трансляции обеспечивают такие призовые. А у нас бюджет, то есть из средств нищих граждан.
+14
-1
+13
В стране нет нормальных детских школ в регионах, где нет таких денег, как в Москве, Питере, уровень тренеров такой же, ибо за копейки никто не хочет работать, а чтобы в академию попасть, надо немало денег, а их нет у большинства людей. Какие такие стандарты? Сейчас самое время развивать внутри страны молодёж... Футбол... А он нам про стандарты какие-то... Каких даже и нет.
+12
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Из палаты мер и весов сбежал этот господин.
+14
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+12
Новый стандарт - биатлон без патронов ?
+10
0
+10
Ответ MMMinor
Почему у такого количества алкашей берут такое количество интервью? вопрос риторический, само собой.
Покрасоваться перед камерой, блеснуть умом типа, он вкурсе ситуации и они "работают"
+9
0
+9
Ответ Антон Фалафель
В многополярном.
в биполярном
+6
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Интересно, о каких стандартах речь?)
+5
0
+5
Дословный перевод: мы в заднем проходе , но зато пытаемся комфортно там обустроиться
+5
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+5
Ответ technic
Килограмм сахара = 0,9 кг сахара. И это стандарт.
литр молока = 850 мл. молока)
упаковка сосисок раньше была 8 штук, сейчас 7)
килограмм гречки = 800 гр. гречки)

Если ещё подумать над моим рационом, то ещё можно примеры найти)
+4
0
+4
А если бы небыло белорусов?
+3
0
+3
Почему патриоты никогда не хвалят таких чинуш в комментариях? Они же «свои» и разделяют те же взгляды, что и патриоты
+3
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+3
"Призовые на Спартакиаде на уровне победителей и призеров чемпионатов мира как у спортсменов, так и у тренеров"

Проверка упомянутого биатлона: золото 358 400, серебро 179 200 , бронза 107 500 руб.
Чемпионат мира: первое место – € 25 тыс., второе место – € 19 тыс., третье место – € 14 тыс.
Разница в 6-12 раз призёрам и в бесконечность занявших 4-20 (или 4-30) места.
+3
0
+3
Ответ Игорь М.
литр молока = 850 мл. молока) упаковка сосисок раньше была 8 штук, сейчас 7) килограмм гречки = 800 гр. гречки) Если ещё подумать над моим рационом, то ещё можно примеры найти)
Девяток яиц
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Ответ Marina_Greta
Интересно, о каких стандартах речь?)
О наивысших духовных и посконных!
+2
0
+2
Матыцин: «Россия продолжает формировать стандарты» первенства ЖЭКа
+2
0
+2
Ага

Вот раньше был ГОСТ на продукты, а теперь ТУ

Так и тут

Так и ГОСТ теперь с номерами
+2
0
+2
А какой смысл для белорусов, если они и в России вне зачёта?
+3
-1
+2
Например стандарт того, как профукать своего топового спортсмена полностью провалив его защиту, на которую было 2 года...
+3
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+2
Чем больше они лепят свою фантасмагорию, тем больше понимаешь всю страшную бездну в которой мы находимся.
+1
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Ответ tankist231
Комментарий скрыт
чем может Китай похвастаться? наследием Мао? неужто экономическим?... и не было в РФ никакого развала в 90-е, все производства (которые достались от СССР) благополучно были хапнуты олигархами и продолжали работать... всякий ненужный шлак был закрыт, это да... и что теперь имеем? да на 80% в экономике продолжает работать и приносить прибыль - НАСЛЕДИЕ СССР... т.е. Китай с НУЛЯ поднялся, а РФ - с таким производственным наследием - до сих пор на месте топчется...
разве что стадионов настроила за счет цен на нефть, попутно распилив больше половины выделенного бабла, и кому нафиг нужны эти стадионы, лучшие в мире?? их в остальных странах потому и не строят такими шикарными, что понимают - месяц на них поиграют на ОИ и ЧМ - а потом - в отстой, и только нам бабла не жалко (причем взятого из кармана налогоплательщиков, т.е. нас)....
и если для нас 90-е это "серьезные потрясения", то Европа таких потрясений после 45-го пережила более чем достаточно, историю-то почитай, неуч...
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Он по ходу уже в очках эппл живёт.
реальность перепутал с виртуальным миром
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Ответ Игорь М.
литр молока = 850 мл. молока) упаковка сосисок раньше была 8 штук, сейчас 7) килограмм гречки = 800 гр. гречки) Если ещё подумать над моим рационом, то ещё можно примеры найти)
Пельмени вроде по 700грамм
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