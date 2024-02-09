Олег Матыцин: «Несмотря на санкционный период, Россия продолжает формировать стандарты»
Олег Матыцин заявил, что Россия продолжает задавать стандарты в спорте.
Сегодня министр спорта РФ участвует в церемонии открытия Спартакиады в Челябинске.
«Призовые на Спартакиаде на уровне победителей и призеров чемпионатов мира как у спортсменов, так и у тренеров. Это немаловажный фактор. Но главное, что спортсмены имеют возможность соревноваться в комфортных условиях, современных. Биатлонный комплекс практически новый, и мы уже имеем отзывы от спортсменов и тренеров, что он соответствует всем мировым стандартам.
Но когда речь идет о мировых стандартах, я говорю, что Россия их задает в последнее десятилетие. Мы проводили международные соревнования, которые международными федерациями были признаны как лучшие в истории. Поэтому, несмотря на санкционный период, Россия продолжает формировать стандарты.
Сейчас самое главное для нас – укрепление нашей национальной системы, создание системы мотивации для спортсменов и тренеров, а также приглашение всех стран, которым имеет смысл выступать на территории РФ. Очень рад, что наши белорусские друзья принимают участие в Спартакиаде. В дальнейшем мы будем расширять формат», – сказал Матыцин.
упаковка сосисок раньше была 8 штук, сейчас 7)
килограмм гречки = 800 гр. гречки)
Если ещё подумать над моим рационом, то ещё можно примеры найти)
Проверка упомянутого биатлона: золото 358 400, серебро 179 200 , бронза 107 500 руб.
Чемпионат мира: первое место – € 25 тыс., второе место – € 19 тыс., третье место – € 14 тыс.
Разница в 6-12 раз призёрам и в бесконечность занявших 4-20 (или 4-30) места.
Вот раньше был ГОСТ на продукты, а теперь ТУ
Так и тут
Так и ГОСТ теперь с номерами
разве что стадионов настроила за счет цен на нефть, попутно распилив больше половины выделенного бабла, и кому нафиг нужны эти стадионы, лучшие в мире?? их в остальных странах потому и не строят такими шикарными, что понимают - месяц на них поиграют на ОИ и ЧМ - а потом - в отстой, и только нам бабла не жалко (причем взятого из кармана налогоплательщиков, т.е. нас)....
и если для нас 90-е это "серьезные потрясения", то Европа таких потрясений после 45-го пережила более чем достаточно, историю-то почитай, неуч...
реальность перепутал с виртуальным миром