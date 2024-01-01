Мария Бутырская: «Мне очень нравится Валиева, хотя в этом году у нее что-то пошло не так, не все получилось. Думаю, это временный период»

Мария Бутырская ответила на вопросы о лучшем фигуристе, прокате и самом ярком событии 2023 года.

Лучший фигурист

Трудно сказать. Скорее нет любимчиков, тут больше нравятся программы, а именно те фигуристы, которым удалось поставить и откатать свою программу так, что аж дыхание замирает.

Мне очень нравится , хотя в этом году у нее что-то пошло не так, не все получилось, в этом сезоне ей не удалось произвести то впечатление, которое складывалось о ней в предыдущих.

Думаю, это временный период, она пересилит себя и мы еще увидим потрясающую Камилу Валиеву. Все от идеальных ждут еще более потрясающих выступлений, но не получилось. Она очень талантлива во всем, идеальна.

Прокат

В целом было очень интересно смотреть на выступления наших фигуристов, все катались достойно. Если от всего отречься, то мне очень понравилась произвольная программа .

Это было так – раз, и ты растворился в прокате. Да, может не было тройных и четверных акселей, но все остальное – на одном дыхании.

Событие

У нас чемпионат России всегда считался серединой сезона, пиком, на котором отбирались в сборную, дальше было самое интересное.

Очень жаль, что для наших фигуристов этот сезон закончился. Думаю, в связи с этим самым ярким событием как раз таки стал наш чемпионат.

Пожелания

Хочу пожелать всем нашим спортсменам никогда не останавливаться, чтобы они всегда знали, что необходимо многого хотеть и мечтать о высотах. Но, чтобы достичь этого, надо не только мечтать, но и усердно работать.

Хочу, чтобы наши фигуристы не опускали руки и боролись дальше, несмотря на сложившуюся ситуацию. Потом им воздастся. Ну и, конечно, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. А также удачи, хватайте ее за хвост! – сказала чемпионка мира 1999 года.