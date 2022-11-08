Результаты чемпионата России по фигурному катанию 22.12.2023

С 20 по 24 декабря в Челябинске состоится чемпионат России по фигурному катанию 2024.

Результаты 22 декабря

Текст будет обновляться по мере проведения соревнований.

11:00 — танцы на льду, произвольный танец

Первая разминка

1. Ксения Краусова – Даниил Корочкин

2. Полина Усова – Михаил Антонов

3. Варвара Курносенко – Федор Варламов

4. Александра Прокопец – Александр Васькович

5. Софья Шевченко – Андрей Ежлов

Вторая разминка

6. Дарья Савкина – Александр Вахнов

7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

8. София Качушкина – Марк Волков

9. Софья Тютюнина – Матвей Грачев

10. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Третья разминка

11. Ирина Хавронина – Девид Нарижный

12. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

13. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

14. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

15. Александра Степанова – Иван Букин

13:45 — мужчины, произвольная программа

Первая разминка

1. Федор Зонов

2. Александр Самарин

3. Матвей Ветлугин

4. Глеб Лутфуллин

5. Даниил Постарнаков

Вторая разминка

6. Андрей Мозалев

7. Марк Кондратюк

8. Григорий Федоров

9. Илья Яблоков

10. Даниил Самсонов

11. Семен Соловьев

Третья разминка

12. Роман Савосин

13. Макар Игнатов

14. Петр Гуменник

15. Дмитрий Алиев

16. Евгений Семененко

17. Владислав Дикиджи

17:00 — женщины, короткая программа

Первая разминка

1. Майя Хромых

2. Екатерина Анисимова

3. Вероника Яметова

4. Аделия Петросян

5. Мария Талалайкина

6. Ксения Синицына

Вторая разминка

7. Софья Важнова

8. Елизавета Куликова

9. Людмила Фурсова

10. Дарья Садкова

11. София Захарова

12. Анна Фролова

Третья разминка

13. Мария Агаева

14. Софья Муравьева

15. Алина Горбачева

16. Арина Кшецкая

17. Ксения Гущина

18. Камила Валиева

Чемпионат России по фигурному катанию 2024 в Челябинске: расписание, состав участников, где смотреть

Прямая трансляция чемпионата России по фигурному катанию 2024 в Челябинске