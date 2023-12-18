Боец поп-ММА Саша Стоун о Медведевой и Загитовой: «Не скажу, кто из них лучше. Это две звездочки, два прекрасных и сильных человека»

Теги Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Боец поп-ММА Саша Стоун высказался о Евгении Медведевой и Алине Загитовой.

«Кто из них мне нравится больше? Не скажу вам, кто из них лучше или круче. Это две звездочки, два прекрасных и сильных человека. Это люди, с которых нужно брать пример, которыми должны гордиться их окружение и наша страна.

Потому что это по факту маленькие девчонки, которые уже достигли огромного успеха в своей жизни, отдавая свои силы, нервы, драгоценное время, чтобы стать теми, кем они сейчас являются», — сказал Стоун.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну они уже давно не маленькие девочки и их уже давно рассудил лед и судьи)) А так да)
+5
0
+5
самый адекватный ответ
+4
0
+4
Медведевой 24 уже.. Заги 21
0
0
0
Правильный ответ от Саши Стоуна! Алина и Женя - титулованные звёзды российского и мирового ФК!
0
0
0
Ответ polinarmax
самый адекватный ответ
Щас тут ему расчехлят )))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий