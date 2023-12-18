Боец поп-ММА Саша Стоун о Медведевой и Загитовой: «Не скажу, кто из них лучше. Это две звездочки, два прекрасных и сильных человека»

Боец поп-ММА Саша Стоун высказался о Евгении Медведевой и Алине Загитовой.

«Кто из них мне нравится больше? Не скажу вам, кто из них лучше или круче. Это две звездочки, два прекрасных и сильных человека. Это люди, с которых нужно брать пример, которыми должны гордиться их окружение и наша страна.

Потому что это по факту маленькие девчонки, которые уже достигли огромного успеха в своей жизни, отдавая свои силы, нервы, драгоценное время, чтобы стать теми, кем они сейчас являются», — сказал Стоун.