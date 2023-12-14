«Каково ощущать, будто мы сходим с парохода современности?» Кондратюк записал влог на Кубке Первого канала среди юниоров

Теги сборная России видео мужское катание Иван Букин Анна Щербакова Марк Кондратюк Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Марк Кондратюк записал влог на Кубке Первого канала среди юниоров.

Чемпион Европы по фигурному катанию пообщался с участниками – в том числе с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой, которая работала на соревнованиях в качестве ведущей.

Турнир проходил 9 декабря в Калуге.

«Каково ощущать, что как будто мы сходим с парохода современности?», – сказал Кондратюк Ивану Букину, говоря о прогрессе юных фигуристов.

Как вам фигурный командник? Наши юниоры – 😍, а Траньков с Валиевой потерялись на фоне Щербаковой и Туктика

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий