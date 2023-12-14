«Каково ощущать, будто мы сходим с парохода современности?» Кондратюк записал влог на Кубке Первого канала среди юниоров

Марк Кондратюк записал влог на Кубке Первого канала среди юниоров.

Чемпион Европы по фигурному катанию пообщался с участниками – в том числе с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой, которая работала на соревнованиях в качестве ведущей.

Турнир проходил 9 декабря в Калуге.

«Каково ощущать, что как будто мы сходим с парохода современности?», – сказал Кондратюк Ивану Букину, говоря о прогрессе юных фигуристов.

Как вам фигурный командник? Наши юниоры – 😍, а Траньков с Валиевой потерялись на фоне Щербаковой и Туктика