Валерия Шульская победила на Кубке Оренбургской области. Ранее тренер Сергей Давыдов заявлял, что она закончила карьеру

Теги Сергей Давыдов сборная России женское катание Валерия Шульская Фигурное катание

Фигуристка Валерия Шульская выступила на Кубке Оренбургской области.

На соревнованиях, которые прошли 5-6 декабря в ледовом дворце «Звездный» в Оренбурге, фигуристка заняла первое место из трех участниц. Она набрала 197,83 балла. 

Ранее тренер Шульской Сергей Давыдов заявил, что Валерия завершила спортивную карьеру: «Она уже год не катается, уехала домой в Оренбург». 

 

 

18 комментариев
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Почти 198 вообще неплохой результат для закончившей карьеру)
+28
0
+28
Ответ Mira Val
Почти 198 вообще неплохой результат для закончившей карьеру)
Прекрасный результат. Не каждая закончившая карьеру фигуристка может вот так взять и набрать столько баллов: дай зайду, разомнусь, места на пьедестале есть.
+15
0
+15
Ответ Анастасия Прудникова
Может, напоследок перед окончанием карьеры решила выступить на местном турнире? Какая-то непонятная история.
Давыдов ляпнул о чём-то своём. И про то, что она уехала с концами - тоже непонятно, откуда он это взял. Я в другой ветке уже упоминал, что в октябре она точно в Москве была.
+13
-1
+12
Возможно, Давыдов считает, что раз у него не тренируется, значит, и ни у кого))
+10
0
+10
От Давыдова все разбежались, а он даже не в курсе кто и куда. Вот это я понимаю - полное отсутствие рефлексии.))
+10
-1
+9
Ответ Mira Val
Почти 198 вообще неплохой результат для закончившей карьеру)
Да что там неплохой - достойный выступления на финале гран-при, причем мировом)
+10
-2
+8
🤣
+8
-2
+6
Произошел троллинг))
+8
-2
+6
Ответ Анастасия Прудникова
Может, напоследок перед окончанием карьеры решила выступить на местном турнире? Какая-то непонятная история.
Судя по набранным баллам, она активно тренируется.
+7
-1
+6
Может, напоследок перед окончанием карьеры решила выступить на местном турнире? Какая-то непонятная история.
+4
0
+4
Давыдов безызбежно облажался.
+3
0
+3
Ответ Mira Val
Почти 198 вообще неплохой результат для закончившей карьеру)
Больше чем у Хромых)
+3
-2
+1
понятно что ничего не понятно)
видимо Лера сказала Давыдову что планирует заканчивать, но у нового тренера планы поменялись.
+1
0
+1
Ответ Mira Val
Почти 198 вообще неплохой результат для закончившей карьеру)
Перед Сочи с такими баллами можно было реально претендовать на призовое место на ЧЕ))
+1
0
+1
Ответ Mira Val
Почти 198 вообще неплохой результат для закончившей карьеру)
Просто отличный, действующая ЧЕ на 10 баллов меньше имеет по сезону.
0
0
0
А разве Валерия не у Плющенко была?
+1
-1
0
Просто так вот взяла и ушла к другому тренеру, никому не сказавШи? Или сама тренируется?
Хорошо хоть, что не на Кубке Казахстана появилась или одной средне-восточной страны, куда ее когда-то сватали.
И никто не пишет про карантины - переходы что-то?
+3
-3
0
Интересно.
+1
-1
0
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