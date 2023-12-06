Валерия Шульская победила на Кубке Оренбургской области. Ранее тренер Сергей Давыдов заявлял, что она закончила карьеру
Фигуристка Валерия Шульская выступила на Кубке Оренбургской области.
На соревнованиях, которые прошли 5-6 декабря в ледовом дворце «Звездный» в Оренбурге, фигуристка заняла первое место из трех участниц. Она набрала 197,83 балла.
Ранее тренер Шульской Сергей Давыдов заявил, что Валерия завершила спортивную карьеру: «Она уже год не катается, уехала домой в Оренбург».
видимо Лера сказала Давыдову что планирует заканчивать, но у нового тренера планы поменялись.
Хорошо хоть, что не на Кубке Казахстана появилась или одной средне-восточной страны, куда ее когда-то сватали.
И никто не пишет про карантины - переходы что-то?