Тарасова о намерении Загитовой тренировать в своей школе: «Желаю Алине, чтобы у нее все получилось в новой профессии»

Теги Татьяна Тарасова Алина Загитова Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что у Алины Загитовой получится стать тренером.

Ранее олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 рассказала о намерении тренировать в своей школе фигурного катания, которую планируют открыть в Казани в 2024 году.

– Выдающиеся спортсмены часто переходят на тренерскую работу. Тем более Алина сама говорит, что любит эту работу. Почему нет? Прекрасная идея, я поддерживаю Алину.

– Тяжело ли Загитовой придется на новом поприще? Пока у нее нет тренерского опыта и знаний.

– Некоторый опыт у нее есть, потому что она не дома сидит и вяжет, а некоторым образом катается, тренируется. Это же тоже знания. Желаю Алине, чтобы у нее все получилось в новой профессии. Я уверена, что все получится, – сказала заслуженный тренер СССР.

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16 комментариев
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Здорово! Молодец Алина👏
Желаю Удачи✌️❤️
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Алина всегда и во всём добивается успеха! Можно быть уверенным что и в новой для себя области - управлении школой фигурного катания она будет на высоте!
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Может со временем Алина и станет тренером, пройдёт тренерские курсы. Опыт и любовь к фигурному катанию у неё есть. Мастерство своё надо передавать молодому поколению, и чтобы быть на высоте - надо развивать талант и трудиться много, как чемпионка Загитова Алина.
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ну, вот, пошëл обзвон, сейчас сильные мира сего вы скажут своё ценное мнение
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Молодец, Алина, успехов в тренерском поприще, любим, гордимся и восхищаемся тобой❤👑💐
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Если решится и определится Алина с тренерством при всей её востребованности и загруженности, то удачи и успеха. Её присутствие и участие в тренировочном процессе для детворы будет хорошей мотивацией заниматься фигурным катанием.
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Ответ RusVector
Школу, как пишут, еще даже строить не начали, а столько пожеланий и восхвалений уже! А сколько по ходу строительства еще услышим! Боюсь представить, что будет при открытии (хотя надобы дожить всем сперва, это же не один год будет строиться)!
Ну если каждую неделю спрашивать...
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Тарасова даёт Алине своё напутствие. Это о многом говорит. ТАТ видит, кто есть кто, и не стесняется говорить открыто.
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Удачи Алине в новом деле. Уверена у нее все получится Она использует в своей работе свой талант и опыт , приобретенный в самой лучшей школе и с самыми лучшими специалистами ФК Этери Тутберидзе
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