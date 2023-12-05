Тарасова о намерении Загитовой тренировать в своей школе: «Желаю Алине, чтобы у нее все получилось в новой профессии»

Татьяна Тарасова считает, что у Алины Загитовой получится стать тренером.

Ранее олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 рассказала о намерении тренировать в своей школе фигурного катания, которую планируют открыть в Казани в 2024 году.

– Выдающиеся спортсмены часто переходят на тренерскую работу. Тем более Алина сама говорит, что любит эту работу. Почему нет? Прекрасная идея, я поддерживаю Алину.

– Тяжело ли придется на новом поприще? Пока у нее нет тренерского опыта и знаний.

– Некоторый опыт у нее есть, потому что она не дома сидит и вяжет, а некоторым образом катается, тренируется. Это же тоже знания. Желаю Алине, чтобы у нее все получилось в новой профессии. Я уверена, что все получится, – сказала заслуженный тренер СССР.