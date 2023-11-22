Алина Загитова: «В магазине солдаут всех вещей. Хотите продолжения? У меня уже есть несколько идей»

Алина Загитова сообщила, что весь ее мерч был распродан.

«Всем привет, я снова тут. Как у вас дела? У меня все отлично, я вот пью водичку с апельсином. Щас уже собираюсь ехать на тренировку.

И что я хотела вам сказать. Что в магазине солдаут всех вещей еще был вчера или позавчера. Остались только шоперы, несколько кепок, и поэтому успейте купить подарки своим родственникам, себе на Новый год, потому что, я думаю, это будет классный подарок.

И пишите, хотите продолжения или нет, потому что у меня уже есть несколько идей», – сказала Загитова.