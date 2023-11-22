Алина Загитова: «В магазине солдаут всех вещей. Хотите продолжения? У меня уже есть несколько идей»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова сообщила, что весь ее мерч был распродан.

«Всем привет, я снова тут. Как у вас дела? У меня все отлично, я вот пью водичку с апельсином. Щас уже собираюсь ехать на тренировку. 

И что я хотела вам сказать. Что в магазине солдаут всех вещей еще был вчера или позавчера. Остались только шоперы, несколько кепок, и поэтому успейте купить подарки своим родственникам, себе на Новый год, потому что, я думаю, это будет классный подарок. 

И пишите, хотите продолжения или нет, потому что у меня уже есть несколько идей», – сказала Загитова. 

Материалы по теме

51 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юркин Клоп
Ответ Kahn01
У меня все отлично, я вот пью водочку с апельсином
Мальчик, водочки нам принеси, у нас солдаут
+45
-2
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Happy_Kleo
Солд-аут? На сайте вон все вещи в наличии.
+41
-6
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kahn01
У меня все отлично, я вот пью водочку с апельсином
+34
-7
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Как же не вовремя закончился идеальный проект для Алины - Дом-2)
+33
-11
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NTLY
Ответ Happy_Kleo
Солд-аут? На сайте вон все вещи в наличии.
Это все завистники искаженно передали информацию.
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Главная новость спортивного сайта - кто-то пьет водичку))))
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Perfectooo
До чего ж неестественно манерной выглядит.. с закатыванием глазок, пальчиками и пр..
+20
-7
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИАНА
Спортс специально слово "солд-аут" ("распроданый") неправильно написал????? Типа Алина про солдат говорит?
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Флер де Лис
Ответ Маргарита Михайловна
Алина всегда и во всём добивается успеха!
Давай новую кричалку. Эта уже была.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Флер де Лис
Думает, если иностранное слово выучила и ввернула, то за умную сойдет? Ну почему она такая нелепая...
+22
-12
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CaSpeR-13
вроде солдаут а вроде кепочки еще остались )
+17
-7
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chespo
Это хорошо, успехов и удачи Алине во всем.
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andreir888
При таком количестве поклонников солдаут безызбежен!)))
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexxa
Не поняла, если все распродано кроме нескольких всего кепочек и сумок шипперов, то что она предлагает купить как отличный подарок?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Ответ Флер де Лис
Давай новую кричалку. Эта уже была.
Не подвезли пока новых.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ольга Веселова
Были на презентации - супер организованно всё было! Купили. Автограф Алины получили! Поздравляем Алину! Удачи в новых проектах!
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ang Feo
Почему в цитате написано слово "Щас"? Вопрос уже к грамотности редакторов. А то все Алина, Алина...
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Ответ Kahn01
У меня все отлично, я вот пью водочку с апельсином
Надо с томатным соком)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arzu0203
Поздравляю, Алинка, здОрово, дальше-больше!!! Не сомневались в успехе продаж👍👍👍♥♥♥
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Howard Norfolk
Идея,Джигурду поставить зазывальщиком,
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пицца с ананасами
Ответ Kahn01
У меня все отлично, я вот пью водочку с апельсином
надо с лимоном! 😁
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arzu0203
кто б сомневался, что новость будет на главной, это отводняк от другой фигуристки 💯
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Askorbinka
Молодец, Алина! Поздравляем! Так держать!❤
+23
-20
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Туц
Здорово что так быстро все раскупили)
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И это все о нем
Алина всегда очень ответственно подходит к любому делу поэтому у неё всегда успех, поздравляю и удачи в дальнейших мероприятий!
+13
-11
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Туц
Ответ Kareglazaya
Главная новость спортивного сайта - кто-то пьет водичку))))
С Апельсином! Это важные подробности, не упускайте такие детали)))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Рабко
Ответ Kareglazaya
Главная новость спортивного сайта - кто-то пьет водичку))))
"В пьянстве замечен не был, но по утрам жадно пил холодную воду".
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Туц
Ответ Alexxa
Не поняла, если все распродано кроме нескольких всего кепочек и сумок шипперов, то что она предлагает купить как отличный подарок?
успеть купить как раз те кепки и шопперы которые остались
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olgacher
Ответ yuri1881
писать о ней корректно невозможно
Не пишите. И это будет отлично.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юна73
Ответ Gemma157
Ох уж эта привычка растягивать слова, оттопыривать пальцы, эта манерность. Очень неприятная стала она 😣
Красота в глазах смотрящего В вашем случае наоборот!)
Алина стоять будет и улыбаться и вы найдёте за что её макнуть в грязь!
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ох уж эта привычка растягивать слова, оттопыривать пальцы, эта манерность. Очень неприятная стала она 😣
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марк Терентьев
Ответ Happy_Kleo
Солд-аут? На сайте вон все вещи в наличии.
А магазин и сайт это разные вещи. Магазин,действительно,пуст,прикинь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marina Syrovova
Ответ Happy_Kleo
Солд-аут? На сайте вон все вещи в наличии.
Алина говорит про магазин
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ольга Веселова
Ответ Happy_Kleo
Солд-аут? На сайте вон все вещи в наличии.
Алина про сайт и не говорила. В магазине солд-аут!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ольга Ив
Ответ Kareglazaya
Главная новость спортивного сайта - кто-то пьет водичку))))
Скоро будем читать, как Песню года ведут
+11
-10
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
И всеже без Алины скушно жить, господа.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yuri1881
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
писать о ней корректно невозможно
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Any
Молодец, юный предприниматель ☺
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ну как " не порадеть родному человеку?" Щас, бегем.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Рабко
Ответ Пицца с ананасами
надо с лимоном! 😁
ну это же не коньяк.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Thanatos
Ответ Kahn01
У меня все отлично, я вот пью водочку с апельсином
отвёртку кароч
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А что такое солдаут и шопер? Можно на нормальном?
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olgacher
Ответ Железная Леди
Редактор должен исправлять цитату? новость.
А что в цитате не так? Редактор не должен намеренно искажать цитату
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий