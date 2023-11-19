Ирина Хавронина: «Нам с Нарижным нужно время, чтобы еще лучше скататься»

Хавронина и Нарижный оценили свое выступление на этапе в Самаре.

Танцевальный дуэт занял на этапе Гран-при России второе место.

«На этом этапе мы катались намного спокойнее, было проще даже. Прокат был более эмоциональный по сравнению с Уфой. Нам нужно время, чтобы еще лучше скататься.

Город успели посмотреть только из окон автобуса и такси. Публика приняла нас очень хорошо, очень приятно было выступать здесь», – сказала .

«Чувствовали себя раскрепощеннее, чем на прошлом нашем этапе. В целом мы выступили в Самаре лучше.

В этой программе мы видоизменили одну секцию, поменяли ходовую дорожку, добавили экспрессии, чтобы прокат выглядел монолитно с музыкой», – добавил .