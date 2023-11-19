Ирина Хавронина: «Нам с Нарижным нужно время, чтобы еще лучше скататься»
Хавронина и Нарижный оценили свое выступление на этапе в Самаре.
Танцевальный дуэт занял на этапе Гран-при России второе место.
«На этом этапе мы катались намного спокойнее, было проще даже. Прокат был более эмоциональный по сравнению с Уфой. Нам нужно время, чтобы еще лучше скататься.
Город успели посмотреть только из окон автобуса и такси. Публика приняла нас очень хорошо, очень приятно было выступать здесь», – сказала Ирина Хавронина.
«Чувствовали себя раскрепощеннее, чем на прошлом нашем этапе. В целом мы выступили в Самаре лучше.
В этой программе мы видоизменили одну секцию, поменяли ходовую дорожку, добавили экспрессии, чтобы прокат выглядел монолитно с музыкой», – добавил Девид Нарижный.
Ирине с Девидом удачи и плодотворных тренировок, будем с нетерпением ждать их прокатов и их фонтан искрящихся эмоций.
Удачи ребятам на их долгом, надеюсь, совместном пути!)
А Дэвид выглядел таким влюблённым себя, что и смотреть не хотелось . А он и пластичен, и катит прилично. И оказалось может чуть в тень уйти , презентуя партнершу.
Теперь надежда на Пасечник /Чиризано и Василису/Некрасова
Но что бы обойти ХБ, нужно прыгнуть выше головы. Верю, что все получится. Удачи.