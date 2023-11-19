Ирина Хавронина: «Нам с Нарижным нужно время, чтобы еще лучше скататься»

Теги сборная России танцы на льду Девид Нарижный Ирина Хавронина Серия Гран-при России Фигурное катание

Хавронина и Нарижный оценили свое выступление на этапе в Самаре.

Танцевальный дуэт занял на этапе Гран-при России второе место. 

«На этом этапе мы катались намного спокойнее, было проще даже. Прокат был более эмоциональный по сравнению с Уфой. Нам нужно время, чтобы еще лучше скататься.

Город успели посмотреть только из окон автобуса и такси. Публика приняла нас очень хорошо, очень приятно было выступать здесь», – сказала Ирина Хавронина.

«Чувствовали себя раскрепощеннее, чем на прошлом нашем этапе. В целом мы выступили в Самаре лучше.

В этой программе мы видоизменили одну секцию, поменяли ходовую дорожку, добавили экспрессии, чтобы прокат выглядел монолитно с музыкой», – добавил Девид Нарижный

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Revery
Что можно сказать... прошлогодний развал двух пар определенно стоил того, чтобы получить одну, но ТАКУЮ.
Ирине с Девидом удачи и плодотворных тренировок, будем с нетерпением ждать их прокатов и их фонтан искрящихся эмоций.
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gelios77
На субъективный взгляд болельщика они выглядят отлично скатанными. Пара катит как 1 человек. Прям пападакисы на минималках. Потенциал огромный. По мне они сегодня победили.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Наталья Осадчук
А по-моему так лучше уже и некуда. Лучшее- враг хорошего. Ирина смотрится с Нарижнымлучше, хотя Дарио- ну просто великолепен. Но вот так бывает. Нарижный с другими девочками выглядел как павлин, а с Ириной- как джентельмен.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olvl
Поздравляю Ирину и Девида с серебром. Отличные прокаты, молодцы. Программы очень им идут, всё выглядит так естественно и красиво. Удачи дальше.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SvetlaNochka
Прокат, действительно, выглядел монолитным: и музыка, и костюмы, и кантиленная, плавная вязь отточенных движений, изысканных линий, и обворожительная элегантность Ирины. Красивая, гармоничная пара и роскошно смотрится в танце, цепко приковывая внимание))
Удачи ребятам на их долгом, надеюсь, совместном пути!)
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дарина Морозова
Супер прокат, очень понравились сегодня, дорожка ооочень красивая, реально лучшие для меня сегодня. 100% попадание в образы и в КП и в ПП, ПП вообще до мурашек. Спасибо за положительные эмоции и красоту!!!
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мария Строна
Ответ Наталья Осадчук
А по-моему так лучше уже и некуда. Лучшее- враг хорошего. Ирина смотрится с Нарижнымлучше, хотя Дарио- ну просто великолепен. Но вот так бывает. Нарижный с другими девочками выглядел как павлин, а с Ириной- как джентельмен.
Как Вы правильно это написали, и правда, с Ирой он смотрится, как джентльмен. И Ирина с ним раскрылась. С Дарио акцент был больше на нем, как мне кажется, а здесь именно Ирина прекрасна. У них получилась очень гармоничная пара. Произвольная программа просто прикрывает к себе.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина2001
Трепетные они
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Пара очень эффектно смотрится, прогрессирует в прокате своих программ. Безусловно, что для скатанности нужно время и ребята будут ещё лучше и техничней выглядеть в РТ и ПТ. Удачи и успеха !
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
пазл сошёлся
Визуально ХН - самая скатанная из новых пар этого сезона, и уже смотрятся невероятно элегантно. Оба такие красивые, гибкие, длинноногие👍 успехов им в борьбе за пьедестал ЧР, а потом и, надеюсь, международных стартов. Только бы не распались🤞
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
B.l.a.z.e
То, что Нарижный сильный танцор, было понятно с юниоров.. Но вот Хавронина меня удивляет, я видимо за Дарио ее никогда и не замечала, но какая элегантность в каждом движении, какое скольжение, как она в поддержки взлетает. Честно, я фанат этой пары!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nensy22
Ответ Наталья Осадчук
А по-моему так лучше уже и некуда. Лучшее- враг хорошего. Ирина смотрится с Нарижнымлучше, хотя Дарио- ну просто великолепен. Но вот так бывает. Нарижный с другими девочками выглядел как павлин, а с Ириной- как джентельмен.
Прям совпали мои ощущения. Всегда в паре ХЧ видела только Дарио и пытающуюся за ним поспеть Ирину. А здесь она просто прима .
А Дэвид выглядел таким влюблённым себя, что и смотреть не хотелось . А он и пластичен, и катит прилично. И оказалось может чуть в тень уйти , презентуя партнершу.
Теперь надежда на Пасечник /Чиризано и Василису/Некрасова
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oldparakhod
Очень красивая и стильная пара.
Но что бы обойти ХБ, нужно прыгнуть выше головы. Верю, что все получится. Удачи.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
B.l.a.z.e
Я от их произвольного каждый раз не могу оторваться..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий