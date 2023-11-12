Камиле Валиевой поменяли наряд для произвольной программы – заменили перчатки на рукава

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Камиле Валиевой перешили платье для произвольной программы.

Валиева выступает под саундтрек из фильма «Черная пантера» и Lift Me Up Рианны.

На этапе Гран-при России в Казани, где фигуристка стала четвертой, ей заменили перчатки на полностью закрытые рукава. 

Также изменился орнамент на поясе. 

ФОТО 1 (на контрольных прокатах)

ФОТО 2 (на этапе Гран-при России)

Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся

22 комментария

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Sky Smoker
Блин, жаль. Мне с открытыми плечами наряд больше нравится. Как ни странно, такое обилие чёрного у лица вкупе с массивным украшением утяжеляет образ. И платье в целом с открытыми плечами выглядело интереснее.
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ретроградный меркурий
Ответ Sky Smoker
Блин, жаль. Мне с открытыми плечами наряд больше нравится. Как ни странно, такое обилие чёрного у лица вкупе с массивным украшением утяжеляет образ. И платье в целом с открытыми плечами выглядело интереснее.
Зато более аутентично и похоже на костюм Чёрной Пантеры
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Orange carrot
Да, в новом варианте Камила выглядит поменьше, однозначно стало лучше
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Юлия Ягунова
А меня черные колготки бесят..
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Аленка_76
Мне понравилось переделанное платье Ками к ПП
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Аля Иванова
И на спине поменяли, убрали верёвки, которые очень расширяли спину.
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Кошка Матраскина
Второй вариант лучше. Ещё бы массивный воротник убрать или уменьшить
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tanya_1111
А я думаю почему мне на ОП наряд не очень понравился, а сегодня прям очень, а вон оно что.
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polinarmax
мне и так и так нравится
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lepestok
сейчас лучше, понравился костюм
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Miles Davis
стало намного лучше и красивее!
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Lapo Elkann
Ответ Sky Smoker
Блин, жаль. Мне с открытыми плечами наряд больше нравится. Как ни странно, такое обилие чёрного у лица вкупе с массивным украшением утяжеляет образ. И платье в целом с открытыми плечами выглядело интереснее.
Сколько людей , столько и мнений , Тогда она еще и в более прозрачных колготках была и казалась более мощной. Все правильно сделали и черный ей очень идет , но зачем эта " новость " , непонятно.
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lepestok
Ответ Юлия Ягунова
А меня черные колготки бесят..
а я бы их еще плотнее сделала, как лосины
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Люблю Женьку
Стало лучше.
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Лизавета Анна -Мария
В первом варианте смотрелось стильно, а с рукавами и колготками- заурядно, если не сказать больше..
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Александр Скворцов
С открытыми плечами однозначно лучше!
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Colob01
Намного лучше стал, хотя все равно хотелось бы изящнее
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Иван Иванов
Не пришей Камиле рукав...
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Зиля Бадриева
Лучше бы просчитали элементы и убрали квад.
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Евгения Щербак
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Ответ Sky Smoker
Блин, жаль. Мне с открытыми плечами наряд больше нравится. Как ни странно, такое обилие чёрного у лица вкупе с массивным украшением утяжеляет образ. И платье в целом с открытыми плечами выглядело интереснее.
Согласна. С открытыми руками более выигрышно смотрелось
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