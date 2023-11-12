Камиле Валиевой перешили платье для произвольной программы.

Валиева выступает под саундтрек из фильма «Черная пантера» и Lift Me Up Рианны.

На этапе Гран-при России в Казани, где фигуристка стала четвертой, ей заменили перчатки на полностью закрытые рукава.

Также изменился орнамент на поясе.

ФОТО 1 (на контрольных прокатах)

ФОТО 2 (на этапе Гран-при России)

Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся