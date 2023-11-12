Камиле Валиевой поменяли наряд для произвольной программы – заменили перчатки на рукава
Камиле Валиевой перешили платье для произвольной программы.
Валиева выступает под саундтрек из фильма «Черная пантера» и Lift Me Up Рианны.
На этапе Гран-при России в Казани, где фигуристка стала четвертой, ей заменили перчатки на полностью закрытые рукава.
Также изменился орнамент на поясе.
ФОТО 1 (на контрольных прокатах)
ФОТО 2 (на этапе Гран-при России)
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